Complexity Gaming объявила о партнерстве с Армией США

Киберспортивная организация Complexity Gaming стала партнером Армии США в рамках программы «Лучшие возможности для одиноких солдат». В середине июня игроки клуба проведут двухдневный визит на армейскую базу Форт Блисс в Эль-Пасо, где поучаствуют в специальных учениях и будут тренироваться по программе подготовки солдат США.

В конце июня военные совершат ответный визит на тренировочную базу Complexity в городе Фриско, штат Техас. Там они смогут отдохнуть в игровом центре, пройти тесты на специальных тренажерах Mind Gym и лучше познакомиться с киберспортом. Завершится все шоу-турниром между солдатами и киберспортсменами, который будут транслировать на Twitch.

Это не первое партнерство американских военных с киберспортивной организацией. В июле 2018 года ВВС США стала спонсором состава Cloud9 по CS:GO, а также одним из партнеров ELEAGUE Major 2018.