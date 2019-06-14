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Complexity Gaming объявила о партнерстве с Армией США 

CyberSport.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Киберспортивная организация Complexity Gaming стала партнером Армии США в рамках программы «Лучшие возможности для одиноких солдат». В середине июня игроки клуба проведут двухдневный визит на армейскую базу Форт Блисс в Эль-Пасо, где поучаствуют в специальных учениях и будут тренироваться по программе подготовки солдат США.
В конце июня военные совершат ответный визит на тренировочную базу Complexity в городе Фриско, штат Техас. Там они смогут отдохнуть в игровом центре, пройти тесты на специальных тренажерах Mind Gym и лучше познакомиться с киберспортом. Завершится все шоу-турниром между солдатами и киберспортсменами, который будут транслировать на Twitch.
Это не первое партнерство американских военных с киберспортивной организацией. В июле 2018 года ВВС США стала спонсором состава Cloud9 по CS:GO, а также одним из партнеров ELEAGUE Major 2018.
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Армия , Войска , США
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