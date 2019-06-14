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Авиация ЦВО пополнилась новыми истребителями Су-34 

ТК «Звезда» 33 минуты назад
Фото: ТРК "Звезда"
Три самолета поступили по гособоронзаказу на вооружение смешанного авиационного полка на Южном Урале.
Три новых многофункциональных истребителя-бомбардировщика Су-34 поступили на вооружение смешанного авиационного полка ЦВО.
Из Новосибирска самолеты прилетели на военный аэродром «Шагол» в Челябинской области.
«Новые Су-34 войдут в состав второй эскадрильи смешанного авиационного полка», — рассказал командующий войсками ЦВО, генерал-полковник Александр Лапин.
В настоящий момент на Южном Урале базируются 21 истребитель Су-34.
Их экипажи уже прошли обучение, в ходе которого в ходе которого была освоена техника высшего пилотажа, а также летчики подготовились к технической эксплуатации нового типа самолетов.
Кроме того, стало известно, то до конца 2019 года в авиационный полк поступят еще три истребителя.
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Армия , Войска , Оружие , Александр Лапин , Новосибирск
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