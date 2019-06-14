Авиация ЦВО пополнилась новыми истребителями Су-34

Три самолета поступили по гособоронзаказу на вооружение смешанного авиационного полка на Южном Урале.

Три новых многофункциональных истребителя-бомбардировщика Су-34 поступили на вооружение смешанного авиационного полка ЦВО.

Из Новосибирска самолеты прилетели на военный аэродром «Шагол» в Челябинской области.

«Новые Су-34 войдут в состав второй эскадрильи смешанного авиационного полка», — рассказал командующий войсками ЦВО, генерал-полковник Александр Лапин.

В настоящий момент на Южном Урале базируются 21 истребитель Су-34.

Их экипажи уже прошли обучение, в ходе которого в ходе которого была освоена техника высшего пилотажа, а также летчики подготовились к технической эксплуатации нового типа самолетов.

Кроме того, стало известно, то до конца 2019 года в авиационный полк поступят еще три истребителя.