Посольство ответило на «переориентирование» британского спецназа на Россию

Ранее СМИ сообщили, что британский спецназ могут реструктуризировать, чтобы вместо борьбы с террористами на Ближнем Востоке они сосредоточились на российском направлении.

"Насколько можно понять, речь пока идет о проектах, которые будут представлены на утверждение политическому руководству", — сказал пресс-секретарь дипмиссии.

В посольстве выразили надежду на то, что британские политики не позволят военным и спецслужбам претворить в жизнь подобные замыслы.

Российские дипломаты также отметили, что такие публикации британских СМИ вызывают серьезные беспокойства.

"Если это и в самом деле правда, то подобное решение представляется, во-первых, ошибочным, а во-вторых, сомнительным с точки зрения соблюдения Лондоном своих международно-правовых обязательств", — резюмировал представитель посольства.

По информации СМИ, секретную концепцию о переориентировании подготовил глава британских армейских спецподразделений. Документ в скором времени рассмотрят в правительстве. Отмечается, что одобрение плана приведет к реструктуризации ряда подразделений, среди которых специальная авиационная служба (SAS), служба десантных кораблей (SBS) и полк специальной разведки. По задумке авторов документа, все эти подразделения станут активнее сотрудничать со внешнеполитической разведки (МИ6).

СМИ сообщали, что в основе плана лежит убеждение, что природа современных методов войны изменилась, и на смену традиционным методам приходят более изощренные разновидности конфликтов между государствами.

Катализатором создания новой концепции, по информации СМИ, стал инцидент в Солсбери.

Инцидент в Солсбери

Отношения Лондона и Москвы ухудшились весной прошлого года после покушения на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию на территории Соединенного Королевства. Тогда Лондон обвинил в отравлении Скрипалей веществом А234 Россию.

Как утверждала премьер-министр Британии Тереза Мей , яд для Скрипалей изготовили в России, однако в лаборатории Портон-Даун в последующем это опровергли.