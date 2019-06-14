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Посольство ответило на «переориентирование» британского спецназа на Россию 

РИА Новости + ещё 3 58 минут назад
ЛОНДОН, 14 июн — РИА Новости, Денис Ворошилов. Посольство в Лондоне призвало МИД и Минобороны Британии разъяснить сообщения о переориентировании британского спецназа на противодействие России.
Ранее СМИ сообщили, что британский спецназ могут реструктуризировать, чтобы вместо борьбы с террористами на Ближнем Востоке они сосредоточились на российском направлении.
"Насколько можно понять, речь пока идет о проектах, которые будут представлены на утверждение политическому руководству", — сказал пресс-секретарь дипмиссии.
В посольстве выразили надежду на то, что британские политики не позволят военным и спецслужбам претворить в жизнь подобные замыслы.
Российские дипломаты также отметили, что такие публикации британских СМИ вызывают серьезные беспокойства.
"Если это и в самом деле правда, то подобное решение представляется, во-первых, ошибочным, а во-вторых, сомнительным с точки зрения соблюдения Лондоном своих международно-правовых обязательств", — резюмировал представитель посольства.
По информации СМИ, секретную концепцию о переориентировании подготовил глава британских армейских спецподразделений. Документ в скором времени рассмотрят в правительстве. Отмечается, что одобрение плана приведет к реструктуризации ряда подразделений, среди которых специальная авиационная служба (SAS), служба десантных кораблей (SBS) и полк специальной разведки. По задумке авторов документа, все эти подразделения станут активнее сотрудничать со внешнеполитической разведки (МИ6).
СМИ сообщали, что в основе плана лежит убеждение, что природа современных методов войны изменилась, и на смену традиционным методам приходят более изощренные разновидности конфликтов между государствами.
Катализатором создания новой концепции, по информации СМИ, стал инцидент в Солсбери.
Инцидент в Солсбери
Отношения Лондона и Москвы ухудшились весной прошлого года после покушения на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию на территории Соединенного Королевства. Тогда Лондон обвинил в отравлении Скрипалей веществом А234 Россию.
Как утверждала премьер-министр Британии Тереза Мей, яд для Скрипалей изготовили в России, однако в лаборатории Портон-Даун в последующем это опровергли.
Москва категорически отрицает свою причастность к событиям в Солсбери. В частности, министр иностранных дел Сергей Лавров не раз отмечал, что «дело Скрипалей» рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. Кроме того, российская сторона неоднократно призывала Лондон провести совместное расследование. Однако британские власти проигнорировали эту инициативу.
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Армия , Видео , Войска , Статьи , Денис Ворошилов , Сергей Скрипаль , Тереза Мей , Сергей Лавров , Министерство обороны , МИД , ГРУ , РИА Новости
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