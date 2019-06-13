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Фрегат «Адмирал Горшков» завершил заход в Эквадор и направился к Панамскому каналу 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Отряд кораблей Северного флота во главе с новейшим фрегатом "Адмирал Горшков" проекта 22350 завершил деловой заход в порт Пуэрто-Боливар в Эквадоре и продолжил выполнять задачи дальнего похода. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы Северного флота.
"В 10 часов по местному времени (разница с московским составляет восемь часов) российские корабли отдали швартовы и вышли из Пуэрто-Боливара в Тихий океан. Отряд взял курс на юг. Через несколько дней корабли встретятся с танкером "Кама" и совершат переход Панамским каналом в Карибское море", — сообщили на флоте.
Вместе с фрегатом деловой заход выполнили судно материально-технического обеспечения "Эльбрус" и спасательный буксир "Николай Чикер".
Отряд кораблей Северного флота вышел в дальний поход из Североморска 26 февраля. С начала дальнего похода корабли и суда отряда преодолели около 26 тыс. морских миль.
Для фрегата этот поход — первый в его истории. За время похода фрегат совершил деловые заходы в порты Джибути и Коломбо, а также в китайский порт Циндао для участия в военно-морском параде, посвященном 70-летию ВМС Народно-освободительной армии Китая.
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Армия , Войска , Эквадор
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