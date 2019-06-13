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США вновь пригрозили Индии санкциями в случае покупки российских С-400 

BFM.RU + ещё 7 40 минут назад
Фото: РИА Новости
Москва и Нью-Дели заключили контракт на поставку С-400 в ноябре 2018 года. Пять полков ЗРС оценены в 5,43 миллиарда долларов.
Заместитель помощника госсекретаря США по Южной и Центральной Азии Элис Уэллс рассказала, какие последствия ждут Индию после приобретения российских зенитных ракетных систем С-400.
Она пояснила, что это может ограничить возможность Нью-Дели по совместимости с американскими вооружениями, передает РИА Новости.
«В какой-то момент необходимо сделать стратегический выбор относительно партнерства, стратегический выбор относительно того, какие системы вооружений и платформы страна будет внедрять»,
— заявила Уэллс, выступая в комитете по иностранным делам палаты представителей конгресса.
По ее словам, вопрос о введении санкций против Индии в случае приобретения С-400 «подлежит рассмотрению», и США продолжают «обсуждать, как помочь Индии» не покупать С-400.
Москва и Нью-Дели заключили контракт на поставку С-400 в ноябре 2018 года. Пять полков ЗРС оценены в 5,43 миллиарда долларов.
Официальный представитель МИД Индии Равиш Кумар на минувшей неделе заявлял, что соглашение реализуется, несмотря на угрозу санкций со стороны США.
В апреле министр обороны Нирмала Ситхараман сообщила журналистам, что Нью-Дели подробно изложил Вашингтону свою позицию по закупке российских ЗРС и рассчитывает, что США не будут вводить санкции.
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Комментарии
Армия , Конфликты , Оружие , США , Элис Уэллс , Нирмала Ситхараман , МИД , РИА Новости , Нью-Дели
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