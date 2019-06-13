В ДНР заявили об обстреле Докучаевска украинскими военными

Заместитель начальника Народной милиции самопровозглашённой ДНР Эдуард Басурин заявил, что силовики из 35-й бригады вооружённых сил Украины обстреляли из артиллерии Докучаевск

«Сегодня с 6:00 до 6:30… открыли огонь по населенному пункту Докучаевск. Противник выпустил 20 снарядов калибром 122 миллиметра. Повреждения получил жилой дом», — приводит РИА Новости слова Басурина.

Он отметил, что по счастливой случайности жертв среди мирного населения удалось избежать.

По его словам, материалы по фактам обстрелов были переданы международным организациям, находящимся на территории ДНР, и в генеральную прокуратуру республики.

Накануне Басурин опроверг заявления о том, что украинские военные захватили территории к западу от Донецка.