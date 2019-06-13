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В Турции выразили обеспокоенность из-за письма Пентагона по С-400 

РИА Новости 38 минут назад
Фото: РИА Новости
Министр обороны Турции Хулуси Акар выразил по телефону и.о. главы Пентагона Патрику Шанахану обеспокоенность по поводу его письма в связи с закупкой Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400, говорится в сообщении турецкого минобороны.
Ранее в Анкаре подчеркивали, что не откажутся от покупки C-400, а первая партия должна поступить в июле. США заявляют, что С-400 несовместимы со стандартами НАТО, грозят санкциями за их возможное приобретение и не раз говорили, что могут задержать или отменить процесс продажи Турции новейших самолетов F-35.
Как ранее сообщил журнал Foreign Policy со ссылкой на письмо от 6 июня, Шанахан сообщил Акару, что обучающиеся в США полетам на F-35 турецкие пилоты должны покинуть страну до 31 июля, новых пилотов для обучения принимать не будут.
"В ходе телефонного разговора Хулуси Акар передал своему американскому коллеге обеспокоенность в связи с содержанием полученного от американской стороны письма (о С-400), отметив, что оно не соответствует духу союзничества", — говорится в сообщении минобороны Турции.
Отмечается, что министры договорились встретиться в Брюсселе, где 26-27 июня состоится совещание министров обороны стран НАТО.
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Комментарии
Армия , Оружие , США , Патрик Шанахан , Хулуси Акар , Министерство обороны , Пентагон , НАТО , Foreign Policy , Анкара , Турция
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