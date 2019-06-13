Появилось новое видео корабля КНР с рельсотроном

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Появилось новое видео китайского корабля с рельсотроном 

Российская Газета 24 минуты назад
Появилось новое видео десантного корабля "Хайяншань" Военно-морских сил Народной освободительной армии Китая. Этот корабль типа Type 072-III водоизмещением семь тысяч тонн переоборудован для проведения испытаний китайской электромагнитной пушки — рельсотрона.
Об этом пишет Военный осведомитель. Первая информация о проведении испытаний рельсотрона появилась еще в феврале 2017 года. Рассказывала об этом и "РГ". По утверждению экспертов, Китай стал первой страной в мире, которая установила рельсотрон на корабль и приступила к испытаниям.
Ресльсотрон — это специальное устройство для разгона снаряда электромагнитной силой. Снаряд движется между двумя контактными рельсами. Для выстрела необходимо высокое напряжение и ток.
На "Хайяншане" испытания проводили в два этапа: сначала на причале, где выполнили около пятидесяти тысяч тестов бортовых систем, включая и установку импульсной подачи постоянного тока, а потом — в Восточно-Китайском море.
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Комментарии
Армия , Видео , Оружие , Китай
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