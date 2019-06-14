Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Форум «Армия-2019» состоится 28 — 30 июня в Севастополе 

RT на русском + ещё 3 47 минут назад
Фото: РИА Новости
Черноморский флот также проведёт мероприятия в Керчи и Новороссийске.
Об этом сообщает «Новый Севастополь».
«Всего на площадках статических выставок будет представлено порядка 100 единиц современного вооружения и военной техники Черноморского флота и Южного военного округа», — заявили в отделе информационного обеспечения ЧФ.
Военнослужащие флота проведут демонстрацию своих возможностей — всего экипажи кораблей представят девять эпизодов, передаёт «Крыминформ». Тренировки проводят и береговые войска.
Ранее сообщалось, что участники этапа соревнований «Авиадартс» провели маневренные групповые воздушные бои на истребителях над Чёрным морем.
RT на русском: последние новости
Крейсер ВМС США пересёк курс российскому военному кораблю ВКС России нанесли четыре бомбовых удара по террористам в Идлибе Комиссия сейма Латвии одобрила запрет на ношение военной формы СССР
Армия , Войска , Оружие , Крыминформ , Керчь , Новороссийск , Севастополь
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Голунов назвал имя избившего его полицейского33
Гражданство РФ запросили жители 12 областей Украины326
Опубликован новый рейтинг доверия политикам84
«Все нормально»: пилот счел штатной ситуацию с SSJ13
«Будет тяжелым инвалидом»22
Видео
00:20
Голунов назвал имя избившего его полицейского
Происшествия
00:46
«Все нормально»: пилот счел штатной ситуацию с SSJ
Происшествия
01:25
Малышева прервала молчание после скандала
Общество