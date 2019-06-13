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Украинские пограничники провели учения на побережье Азовского моря 

РИА Новости + ещё 1 32 минуты назад
Фото: CC BY-SA 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine
Украинские пограничники провели учения на побережье Азовского моря, сообщила в четверг пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
"Боевые экипажи БТР и Humvee Донецкого пограничного отряда в полевых условиях, приближенных к боевым, в очередной раз отработали участие пограничных подразделений в противодесантной обороне побережья Азовского моря в районе проведения операции объединенных сил", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, пограничники, несмотря на резкие изменения погоды, совершили маневрирования на бронированной технике и метко били по целям, в том числе с ходу. Как отмечается, механики-водители усовершенствовали практические навыки по управлению боевой техникой, а наводчики башенно-пулеметных установок усовершенствовали навыки ведения огня днем и ночью.
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Армия , В мире , Войска , Украина
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