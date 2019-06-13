Украинские пограничники провели учения на побережье Азовского моря

Украинские пограничники провели учения на побережье Азовского моря, сообщила в четверг пресс-служба Государственной пограничной службы Украины

"Боевые экипажи БТР и Humvee Донецкого пограничного отряда в полевых условиях, приближенных к боевым, в очередной раз отработали участие пограничных подразделений в противодесантной обороне побережья Азовского моря в районе проведения операции объединенных сил", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, пограничники, несмотря на резкие изменения погоды, совершили маневрирования на бронированной технике и метко били по целям, в том числе с ходу. Как отмечается, механики-водители усовершенствовали практические навыки по управлению боевой техникой, а наводчики башенно-пулеметных установок усовершенствовали навыки ведения огня днем и ночью.