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Фрегат «Адмирал Горшков» в ближайшее время побывает на Кубе 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Пресс-служба Северного флота
Новейший фрегат "Адмирал Горшков", который отправился в свой первый дальний поход, в ближайшее время планирует посетить Кубу. Буквально накануне военные моряки прибыли в Эквадор.
Предполагается, что в июне нынешнего года корабль будет выполнять необходимые задачи в Карибском море, а потом зайдет в один из портов Кубы,.
Как рассказал начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга, фрегат совершил деловой заход в порт Пуэрто-Боливар в Эквадоре. Здесь североморцы пробудут три дня, пополнят запасы воды и продовольствия. Все это время корабль открыт для посещения местными жителями.
После этого отряд кораблей, в который, кроме "Адмирала Горшкова" входят также судно материально-технического обеспечения "Эльбрус" и спасательный буксир "Николай "Чикер", продолжит выполнение задач длительного плавания в Тихом океане у побережья Центральной Америки.
Фрегат "Адмирал Горшков" принят на вооружение Военно-морского флота 28 июля 2018 года. Это флагманский корабль проекта 22350. Он построен на предприятии в Санкт-Петербурге по технологии "стелс", то есть, у него снижена отражающая поверхность, что уменьшает радиолокационную заметность.
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Комментарии
Армия , Куба , Эквадор
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