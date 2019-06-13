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В России создали сверхпрочный пластик для применения в стрелковом оружии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Высокопрочный полимерный материал, который будет использован для создания пластиковых деталей современного и перспективного стрелкового оружия, разработан в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в Ростех).
"На АО "ЦНИИТОЧМАШ" во взаимодействии с НПП "Полипластик" разработана технология получения высокопрочного полимерного материала, который по основным показателям превосходит полимерные материалы, используемые в настоящее время", — сказали в институте.
Там уточнили, что физико-механические показатели у него на 15-20% выше, чем у полимерных материалов, используемых в настоящее время, а стойкость к циклическим нагрузкам по основным показателям в два-три раза выше, чем у других материалов.
Гранулированные высокопрочные полимерные материалы, перерабатываемые в готовые изделия, применяются в качестве сырья для изготовления пластмассовых деталей стрелкового оружия. Современные высокопрочные полимерные материалы представляют собой довольно узкую группу, их отличия заключаются в основном в марках полиамида, используемого в качестве основы композиции, количестве и типе добавок. Армирующим компонентом высокопрочных полимерных материалов является стекловолокно или углеродное волокно.
"АО "ЦНИИТОЧМАШ" в течение последних 40 лет является ведущим предприятием по применению полимерных материалов в образцах стрелкового оружия", — резюмировали в пресс-службе.
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Армия , Оружие , Ростех , ЦНИИТОЧМАШ , РИА Новости
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