Россия начнёт производить и испытывать ракеты средней и малой дальности

Госдума фактически отменяет неравноправный договор, заключённый в 1987 году между СССР и США , по которому Америка уничтожила 846 ракет, а СССР — ровно на тысячу больше (1846). В 2019 году США сами первыми вышли из этого договора, сославшись на якобы ведущиеся Россией испытания новой ракеты, нарушающей условия договора. Теперь Вашингтон может как строить ракеты радиусом от 500 до 5500 км, так и размещать их, в том числе и у границ России, опасаются в Госдуме. И профильный комитет нижней палаты парламента по международным делам вслед за другими комитетами — по обороне и безопасности и противодействию коррупции — намерен одобрить президентский законопроект о приостановлении действия договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Комитет по международным делам поддерживает законопроект. Все наши депутаты единогласно выступают за его принятие. Решение это связано с абсолютно деструктивной политикой США, которые вышли в одностороннем порядке из договора. Именно подобные шаги Вашингтона грозят непродлением в 2021 году ДСНВ (СНВ-3) и обрушением всей системы стратегической стабильности в мире, — заявил Слуцкий.

Рассмотрение законопроекта о приостановлении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в комитете ГД по международным делам состоится 13 июня. Одной из причин, по которой США первыми в одностороннем порядке вышли из договора, стал ультиматум в адрес России — остановить все работы по «производству, испытаниям и развёртыванию крылатой ракеты наземного базирования 9М729», которая будто бы имеет запрещённую по Договору дальность 500–5500 км для такого класса ракет, напомнил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк «Единая Россия» ).

Комитет по международным делам Госдумы обсудит и поддержит законопроект президента России о приостановлении нашей страной действия ДРСМД, в этом нет никаких сомнений. США фактически отказались от конструктивного и содержательного взаимодействия, которое необходимо по этому вопросу для сохранения мира и стабильности. Они до сих пор игнорируют требование России предоставить хоть какие-то доказательства о якобы имевших место нарушениях нашей страной обязательств по ДРСМД. В Вашингтоне лишь безапелляционно настаивают на уничтожении российской ракеты 9М729, не подпадающей под действие Договора, которую США упорно пытаются выдать за запрещенный вид вооружения, — уверен Железняк.

Упорство, с которым Вашингтон рушит ДРСМД, свидетельствует о готовности развязать новый виток гонки вооружений и навязать его другим странам, уверены в Госдуме. Причём именно сейчас, при нынешней американской администрации, под сомнение была поставлена сама целесообразность существования документа — сообщил News.ru накануне заседания заместитель председателя комитета ГД по международным делам Алексей Чепа («Справедливая Россия»).

Непреодолимых разногласий по вопросу исполнения существующих договоренностей не было, и, при наличии политической воли, американцы могли разрешить имеющиеся у них вопросы в рамках установленных процедур. Но американскому ВПК не нужен диалог. Перефразирую известное изречение: когда говорят дипломаты, пушки молчат, а значит, нет новых заказов на вооружения. К сожалению, в настоящее время для США не составит труда найти в Восточной Европе правительства, желающие разместить на своей территории американские ракеты малой и средней дальности. Мы, очевидно, будем вынуждены принять адекватные ответные меры, — напомнил Чепа.

По итогам заседания комитета вопрос о приостановлении ДРСМД будет поставлен на ближайшее пленарное заседание 18 июня. Такая срочность нужна, чтобы как можно скорее дать возможность МИДу России достойно реагировать на возможные ситуации, связанные с появлением новых ракет в Европе, уверен член комитета ГД по международным делам Антон Морозов (ЛДПР).

Наши американские партнёры своим выходом из договора поставили нас в ситуацию, что нам придётся отвечать на недружественные действия со стороны США, особенно в контексте растущей напряжённости и появления новых баз в Восточной Европе. Не исключено, что именно там американцы захотят разместить новые ракеты средней и меньшей дальности, которые будут угрожать непосредственно территории РФ, поэтому нам придётся разрабатывать соответствующие вооружения и давать симметричный ответ для того, чтобы исключить военную угрозу с территории европейских государств, где будет размещены американские ракеты. Это ответный шаг, мы сожалеем, что приходится его сделать. Но безопасность наших граждан, нашей территории превыше всего, — считает Морозов.

Соисполнителями по работе над законопроектом будут комитеты Госдумы по обороне и по безопасности и противодействию коррупции, которые уже одобрили проект закона, напомнил член комитета Анатолий Выборный («Единая Россия»).

Мы поступаем строго в соответствии с нормами международного права. Если мы берем обязательства, мы это делаем. Если мы видим, что другие их нарушают, мы от них отказываемся, но опять-таки в строгом соответствии с нормами международного права и исходя из своих национальных интересов. Шутить с такими вещами, связанными с обороной и суверенитетом государства, нельзя, — напомнил Выборный.

После обсуждения законопроекта в парламенте работа над модернизацией законодательства, связанного с контролем над вооружениями, продолжится. На 11 июля в Госдуме намечены специальные парламентские слушания по вопросам контроля над вооружениями, участие в которых примут ведущие эксперты и специалисты.

Договор между СССР и США был подписан в Вашингтоне 8 декабря 1987 года и вступил в силу 1 июня 1988 года, под его действие подпадают ракеты меньшей (от 500 до 1000 км) и средней (от 1000 до 5500 км) дальности наземного базирования. К июню 1991 года обязательства по договору были выполнены: СССР уничтожил 1846 ракет, США — 846.