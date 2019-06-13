Первые фото иракского танка Al-Kafeel на базе Т-55 появились в Сети

В минувшую среду стало известно, что в Ираке создан собственный основной боевой танк Al-Kafeel. В Сети появились фотографии этой разработки. Как сообщается в известной иракской группе Tactical Cell в Facebook, в качестве основы выбран советский средний Т-55.

При работе использовали опыт четырехлетней войны с международным терроризмом и изучили иностранные танки, имеющиеся в стране. Как и на американском М1А1М Abrams, боекомплект здесь находится в специальном изолированном отсеке за башней.

В конструкции применены модульные элементы бронирования, в том числе, по всей видимости, динамическая защита. Это позволит противостоять различным противотанковым ракетам и реактивным гранатам РПГ.

Имеется панорамный прицел, значительно улучшающий круговой обзор и исключающий "слепые зоны", что очень важно во время боев в городах.

Установленные тепловизоры позволяют эффективно вести боевые действия в ночных условиях. Также смонтирована круговая телевизионная система наблюдения. Внедрены новые помехозащищенные средства связи.

В качестве вооружения сохранена 100-мм пушка. На башне в специальном дистанционно-управляемом модуле установлен 12,7-мм пулемет.

Для облегчения работы механика-водителя поставили автоматическую коробку передач. Что же касается двигателя, пока нет точных данных о силовой установке.

Как ожидается, Al-Kafeel поступят на вооружение бригад Сил народного ополчения Ирака.

Ранее, еще при Саддаме Хусейне, предпринимались попытки модернизации танков типа Т-55, например, на них планировалось установить 125-мм пушки и автоматы заряжания, аналогичные тем, что применяются на Т-72.

Известен еще один вариант с дополнительным бронированием, получивший обозначение "Энигма". Его задействовали в ходе войны 1991 года.