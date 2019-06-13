Украинское танкостроение скончалось

Москвой? Один из самых амбициозных военно-промышленных проектов Украины можно считать похороненным. Украинский танк БМ «Оплот», который в свое время так расхваливал Порошенко, больше не будет производиться. Почему Украина оказалась бессильна поддерживать выпуск столь важной для нее техники и как на это повлиял разрыв Киева

Сейчас вспоминать об этом на Украине крайне непопулярно, но широко разрекламированный в украинской прессе и специализированных военных журналах «уникальный» танк «Оплот» фактически являлся лишь глубокой модернизацией одного из последних основных танков разработки СССР — Т-80.

Разработанный в 1969–1976 годах на Кировском заводе Ленинграде , танк Т-80 представлял собой, пожалуй, одно из лучших творений советской танкостроительной школы. Он стал одним из самых массовых танков, произведенных в СССР — всего за период с 1976 по 1998 год было произведено более 10 000 танков этого семейства и различных военных и гражданских машин на основе его шасси и конструкции.

В силу своей массовости Т-80 производился сразу на трех предприятиях. Основное его производство было налажено на Кировском заводе в Ленинграде, танк Т-80У выпускался на заводе «Омсктрансмаш» Омске , а танк Т-80УД с дизельным двигателем — на заводе имени Малышева (ХЗТМ) в Харькове

Привлечение «малышевцев» к производству Т-80 было неслучайным — основой для Т-80 послужил танк Т-64А, до этого также производившийся в Харькове. При этом завод в Ленинграде производил модели Т-80, Т-80Б и Т-80У с новым, газотурбинным двигателем, а в Харькове было развернуто производство модели Т-80УД с более привычным дизельным.

Как оказалась, модная газовая турбина, установленная на Т-80, подходила отнюдь не для всех условий эксплуатации, а желание окончательно списать танковые дизеля оказалось всё-таки преждевременным. Однако на «обратную» модернизацию Т-80 под новый, улучшенный дизель 6ТД производства Харьковского конструкторского бюро по двигателестроению также потребовалось время — в силу чего производство танка Т-80УД с этим мотором было освоено на ХЗТМ только в 1987 году, уже под закат СССР.

Столь подробное описание «генезиса» будущего БМ «Оплот» неслучайно. Современный боевой танк производится сразу сотней различных предприятий-смежников, каждое из которых отвечает за небольшую часть готового изделия — начиная от броневой стали или специального литья и заканчивая приборами прицеливания, динамической защитой или танковыми двигателями. Как следствие, даже после его адаптации в вариант Т-80УД «дедушка» будущего «Оплота» был во многом зависим от предприятий-смежников из РСФСР, которые традиционно сотрудничали с Кировским заводом в Ленинграде.

Выбор «незалежной»

Распад Советского Союза поставил ХЗТМ перед трудным выбором: на предприятии к тому времени производилось сразу два основных боевых танка — уже упомянутый Т-80УД и достаточно поздняя модификация собственной разработки «малышевцев» — танк Т-64БВ. Он представлял собой глубокую модернизацию изначальной модели Т-64 (от которой, напомним, разрабатывали и Т-80 на Кировском заводе).

Само по себе семейство Т-64 было не менее удачным, чем Т-80 — всего за годы существования СССР было произведено тоже более 10 000 танков различных модификаций: Т-64, Т-64А, Т-64Б, Т-64БВ и ряда других. Однако, по состоянию на 1991 год, конечно же, даже последняя модификация Т-64БВ всё-таки проигрывала Т-80УД. Сказывалось то, что второй танк вобрал в себя всё развитие танковой мысли последних 20 лет существования СССР, в то время как Т-64БВ всё-таки приходилось модифицировать от изначального Т-64, начатого в проектировании еще в 1960 году.

Отсюда следовал и ожидаемый выбор ХЗТМ — завод решил провести очередную модернизацию Т-80УД, которая была начата в 1992 году и получила название Т-84. В новом варианте танк получил усовершенствованный дизельный двигатель 6ТД-2, усовершенствованные приборы прицеливания и наблюдения, улучшенную динамическую защиту и комплексы электрооптической активной защиты от высокоточного оружия. Эта модернизация учитывала опыт конфликтов конца 1980-х — начала 1990-х годов (например, первой войны в Ираке), которые показали, что старые советские танки производства 1960-х годов уже значительно уступают новой бронетехнике стран НАТО

К сожалению, разработка Т-84 пришлась на наиболее «темный» постсоветский период. За все 1990-е годы ХЗТМ смог произвести только два опытных образца Т-84 и, хотя танк был официально принят на вооружение ВСУ в 2000 году, его серийное производство так и не началось. При этом полная локализация производства танка Т-84 на Украине никогда не ставилась во главу угла — как по причине отсутствия ряда ключевых компетенций, так и в силу того, что взаимоотношения с Россией вплоть до середины 2000-х годов у «незалежной» Украины были дружескими и спокойными. Хотя часть нового оборудования Т-84, например, комплекс электрооптической активной защиты «Варта», успешно освоили в производстве именно украинские предприятия.

Ну и, наконец, оставив в покое так и не «взлетевший» Т-84, мы, наконец, подходим к самому БМ «Оплот». Как и в случае Т-84, при конструировании этой модели, которую всё-таки начали выпускать на заводе имени Малышева в 2008 году, был учтен опыт очередного десятилетия развития танкостроения в мире. По сравнению с Т-84 новый БМ «Оплот» получил усовершенствованный дизель 6ТД-2Е с увеличенной мощностью, а сам танк уже был полностью компьютеризирован. Установлена новая система управления огнем, введена система учета изгиба ствола, улучшившие точность стрельбы; улучшена оптика; переделана башня, в которой были использованы отдельные листы из катаной бронестали.

При этом «родимые» пятна Т-80УД и Т-84, которые явно связывали их с семейством Т-80, столь же успешно перекочевали в новый БМ «Оплот». Как пример, основным орудием танка по-прежнему осталась 125-мм гладкоствольная советская танковая пушка 2А46, которую «освоили» (а фактически производили без лицензии) на Сумском НПО им. М. В. Фрунзе. Однако даже имея полный комплект конструкторской документации, полностью скопировать советское орудие на Украине не получилось. Получивший громкое название КБА-3 украинский «клон» пушки имел живучесть ствола лишь около 200 выстрелов, в то время как оригинальные 2А46 вытягивали по 600-800 выстрелов, а к началу 2000-х годов, уже в Российской Федерации, модификации этих пушек дошли до ресурса в 1200 выстрелов на ствол.

Такой провал в надежности основного орудия танка определялся не просто некомпетентностью украинских машиностроителей — де-факто на Украине в 1990-2000-х годах были утрачены многие компетенции по всей производственной цепочке. Например, вместо оригинальных оружейных спецсталей, которые использовались в стволе орудия 2А46, Украине пришлось адаптировать под эти нужды обычную конструкционную сталь 38ХН3МФА, которая даже после различных «улучшений» не давала нужного ресурса. Да и в таком варианте могла производиться только на небольших опытных металлургических предприятиях, а не на больших заводах спецсталей — таких, как запорожская «Днепроспецсталь».

Кроме того, Украина так и не смогла сделать БМ «Оплот» массовым танком, который бы смог стать рентабельным к производству. За истекшее десятилетие производства, с 2008 по 2018 год, произведено всего 59 единиц БМ «Оплот» — меньше, чем ничего. А это уже обратной связью ударило и по всем попыткам поднять собственную танкостроительную отрасль на Украине: никто не будет в условиях капитализма и рыночной экономики делать высокотехнологичные детали для танка, если его производят буквально «именными» экземплярами. Поэтому-то никто и не рвал связей с Россией — только российские предприятия могли обеспечить производство деталей для БМ «Оплот», одновременно выполняя заказы для мощного российского ВПК и по заказам Министерства обороны России

Вместо выводов

Конечно же, у истории нет сослагательного наклонения. Сегодня уже невозможно предположить, как развернулась бы ситуация с Т-80УД, Т-84 и БМ «Оплот», если бы украинские танкостроители решили бы создавать свой уникальный танк, а не келейно и шаблонно модернизировать наследие семейства Т-80.

Выбор сегодняшней судьбы «Оплота» был сделан именно тогда, в начале 1990-х.

Имея массу своих разработок, например, «объект 477» — уникальный проект танка с необитаемой башней, предвосхитивший новейшие разработки российского ВПК, такие, как Т-14 «Армата», завод имени Малышева пошел по пути нелицензионного копирования доставшегося ему Т-80УД, которое выдавалось за «модернизацию».

Символична в этом отношении и судьба одного из главных разработчиков «объекта 477», харьковского конструктора-танкостроителя Юрия Апухтина : в 2014 году его обвинили в «сепаратизме» и «пророссийской деятельности», после чего он три года провел в украинском СИЗО . Так и не сумев толком доказать вмененных ему уголовных преступлений, в 2017 году украинский суд признал Апухтина «полностью отбывшим наказание» за время заключения в СИЗО и постановил освободить его из-под стражи в зале суда. Сегодня Юрий Апухтин проживает в России — украинская сторона обменяла его согласно Минским соглашениям, просто не рассматривая его опыт и знания как возможности для своей танковой промышленности.

Конечно, к настоящему времени на Украине еще сохранились танкостроительные и танкоремонтные мощности. Остатки советского ВПК, доставшиеся Украине, еще долго смогут ремонтировать и возвращать в строй старые Т-64, Т-72 и Т-80 еще советского производства. Однако ни о каких новых танках речь уже идти не будет — «бастард» БМ «Оплот», незаконнорожденный из советского Т-80УД, уже окончательно упокоился и затих.

Спи с миром, неудачная машина войны.