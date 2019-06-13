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Японские военные чуть не потеряли зенитные ракеты при перевозке 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: nhk.or.jp
Грузовик пришлось остановить, так как часть груза была плохо закреплена, что могло стать причиной ЧП.
В Японии оцепили зону парковки в префектуре Ибараки после того, как военные чуть не потеряли несколько ракет при перевозке. Об этом сообщает телеканал NHK.
По имеющимся данным, два грузовика перевозили зенитные ракеты ближнего радиуса действия с военной базы Хякури в префектуру Исикава. Несколько боеприпасов были плохо закреплены на погрузочной платформе.
Грузовик был немедленно остановлен на ближайшей парковке, после чего провели работы по перегрузке боеприпасов в другое транспортное средство.
По данным полиции, на погрузочную платформу было загружено восемь ракет, весом около 190 килограмм каждая.
Все находившиеся в тот момент на месте сотрудники и посетители стоянки были эвакуированы в близлежащий парк.
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Армия , Оружие , Ибараки , Япония
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