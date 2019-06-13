Японские военные чуть не потеряли зенитные ракеты при перевозке

Грузовик пришлось остановить, так как часть груза была плохо закреплена, что могло стать причиной ЧП.

Японии оцепили зону парковки в префектуре Ибараки после того, как военные чуть не потеряли несколько ракет при перевозке. Об этом сообщает телеканал NHK.

По имеющимся данным, два грузовика перевозили зенитные ракеты ближнего радиуса действия с военной базы Хякури в префектуру Исикава. Несколько боеприпасов были плохо закреплены на погрузочной платформе.

Грузовик был немедленно остановлен на ближайшей парковке, после чего провели работы по перегрузке боеприпасов в другое транспортное средство.

По данным полиции, на погрузочную платформу было загружено восемь ракет, весом около 190 килограмм каждая.

Все находившиеся в тот момент на месте сотрудники и посетители стоянки были эвакуированы в близлежащий парк.