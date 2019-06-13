Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пакистан заявил об интересе к закупкам российского оружия 

РИА Новости + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пакистан заинтересован в закупках вооружений у России, пакистанские военные уже находятся в контакте с российскими коллегами по этому вопросу, заявил в интервью РИА Новости премьер-министр Пакистана Имран Хан.
"Да, мы присматриваемся к оружию из России, и я знаю, что наши военные уже в контакте с российскими военными", — заявил пакистанский премьер.
При этом, говоря о связях Пакистана с США в сфере военно-технического сотрудничества, он отметил, что "холодная война закончилась" и если до этого Пакистан имел тесные связи с США, а Индия СССР, то "сейчас нет такой ситуации". Хан в то же время подчеркнул, что в Пакистане предпочли бы военным тратам большие расходы на экономическое развитие.
"Мы надеемся, что наше напряжение с Индией уменьшится и нам не придется закупать оружие потому, что мы хотим тратить деньги на человеческое развитие", — пояснил премьер-министр.
Россия и Пакистан в ноябре 2014 года подписали соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере. На данный момент Москва поставила пакистанской стороне партию ударных вертолетов Ми-35. Также в 2017 году представители пакистанских властей заявляли о заинтересованности в покупке российских танков Т-90, электронного оборудования, систем ПВО.
Последние новости
Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна Бывшую жену Джигарханяна избили в эфире НТВ Почему сделка российской МТС и Huawei напугала США
Комментарии
Армия , Оружие , Имран Хан , РИА Новости , Пакистан
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинская армия подошла к Донецку177
Прокуратура отреагировала на данные о воскресшем Цапке27
Путин восстановит отношения с Украиной601
Украину объявили «колонией» для ядерных отходов из США169
На Украине заявили о необходимости диалога с Россией56
Видео
00:42
В Мурманске выпал июньский снег
Общество Погода
05:02
«Они только и способны, что дурь подкинуть»
Криминал Происшествия
01:12
В России могут вырасти тарифы на мусор
Общество Экология
02:08
Макаревич открестился от концерта у Кремля
Общество Шоу-бизнес
10:53
Россиянам затруднят покупку алкоголя
Общество
06:57
Медведев допустил сокращение рабочей недели
Общество Социология
00:52
ЕС отреагировал на массовые протесты в Гонконге
В мире Азия
01:19
Завещание Алибасова разругало «нанайцев»
Шоу-бизнес
00:30
Бари Алибасов не знает, кто он такой
Шоу-бизнес
01:34
Путин восстановит отношения с Украиной
Политика Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение