В Литве начались учения спецназа НАТО «Пылающий меч»

минобороны Литвы проинформировали о проведении на территории страны международных учений сил специального назначения «Пылающий меч», в которых участвуют свыше 400 зарубежных военнослужащих. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что учения спецназа НАТО будут продолжаться до 30 июня.

«Подробная информация об учениях будет размещена по окончанию тренировки», — говорится в сообщении.

Уточняется, что, кроме военных сил стран-членов НАТО, в тренировках принимают участие военные из Швеции, Грузии и с Украины.

Ранее сообщалось, что Россия проследит за учениями НАТО на Балтике при помощи «летающих радаров»