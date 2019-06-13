В Крыму назвали провокацию в Керченском проливе поводом для иска к Украине

Провокация украинских военных в Керченском проливе является поводом для иска к Украине в Международный суд ООН Гааге , заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов

"У России есть все шансы обратиться в Международный суд ООН в Гааге с иском к Украине по поводу устроенной украинскими властями провокации в ноябре прошлого года", — сказал РИА Новости Молохов.

Кроме того, по его словам, также целесообразно создать Общественный международный трибунал по "Керченскому инциденту" по образцу трибунала Сартра-Расссела 1967 года, осудившего тогда преступления американских военных во Вьетнаме.

"Общественный трибунал должен дать принципиальную оценку украинских военных, устроивших провокацию в Керченском проливе", — сказал Молохов.