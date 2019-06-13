Провокация украинских военных в Керченском проливе является поводом для иска к Украине в Международный суд ООН в Гааге, заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.
"У России есть все шансы обратиться в Международный суд ООН в Гааге с иском к Украине по поводу устроенной украинскими властями провокации в ноябре прошлого года", — сказал РИА Новости Молохов.
Кроме того, по его словам, также целесообразно создать Общественный международный трибунал по "Керченскому инциденту" по образцу трибунала Сартра-Расссела 1967 года, осудившего тогда преступления американских военных во Вьетнаме.
"Общественный трибунал должен дать принципиальную оценку украинских военных, устроивших провокацию в Керченском проливе", — сказал Молохов.
Утром 25 ноября прошлого года два малых бронированных артиллерийских катера украинских ВМС "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу" нарушили государственную границу России в Черном море и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования российских властей. Пограничники задержали корабли, для этого им пришлось применить оружие. Трое украинских моряков получили легкие ранения. Всего на борту оказались 22 моряка и двое сотрудников СБУ. Всех их арестовали по обвинению в нарушении государственной границы. Президент РФ Владимир Путин назвал этот инцидент заранее заготовленной провокацией, которая потребовалась Петру Порошенко из-за его низкого рейтинга в преддверии президентских выборов. При этом Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли долг по защите рубежей страны.