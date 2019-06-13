Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Крыму назвали провокацию в Керченском проливе поводом для иска к Украине 

РИА Новости 37 минут назад
Фото: РИА Новости
Провокация украинских военных в Керченском проливе является поводом для иска к Украине в Международный суд ООН в Гааге, заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.
"У России есть все шансы обратиться в Международный суд ООН в Гааге с иском к Украине по поводу устроенной украинскими властями провокации в ноябре прошлого года", — сказал РИА Новости Молохов.
Кроме того, по его словам, также целесообразно создать Общественный международный трибунал по "Керченскому инциденту" по образцу трибунала Сартра-Расссела 1967 года, осудившего тогда преступления американских военных во Вьетнаме.
"Общественный трибунал должен дать принципиальную оценку украинских военных, устроивших провокацию в Керченском проливе", — сказал Молохов.
Утром 25 ноября прошлого года два малых бронированных артиллерийских катера украинских ВМС "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу" нарушили государственную границу России в Черном море и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования российских властей. Пограничники задержали корабли, для этого им пришлось применить оружие. Трое украинских моряков получили легкие ранения. Всего на борту оказались 22 моряка и двое сотрудников СБУ. Всех их арестовали по обвинению в нарушении государственной границы. Президент РФ Владимир Путин назвал этот инцидент заранее заготовленной провокацией, которая потребовалась Петру Порошенко из-за его низкого рейтинга в преддверии президентских выборов. При этом Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли долг по защите рубежей страны.
Последние новости
Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна Бывшую жену Джигарханяна избили в эфире НТВ Почему сделка российской МТС и Huawei напугала США
Комментарии1
Армия , Войска , Конфликты , Петр Порошенко , Александр Молохов , Владимир Путин , ООН , СБУ , РИА Новости , Гаага , Республика Крым
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украину объявили «колонией» для ядерных отходов из США84
На Украине заявили о необходимости диалога с Россией42
США переименовали Киев220
«Зеленский — это катастрофа»87
В Сочи заметили умершего в СИЗО Цапка152
Видео
00:42
В Мурманске выпал июньский снег
Общество Погода
02:08
Макаревич открестился от концерта у Кремля
Общество Шоу-бизнес
06:57
Медведев допустил сокращение рабочей недели
Общество Социология
00:30
Бари Алибасов не знает, кто он такой
Шоу-бизнес
01:00
В Норильске спасли увязшего по шею в снегу оленя
Происшествия
00:40
В столицу пришло похолодание
Погода Новости Москвы
00:40
Названы причины задержки изготовления ракет «Ангара»
Оружие Технологии
02:59
Путин ответит на вопросы о Голунове
Политика
11:46
Пока вы спали: Зеленский превращается в подобие Порошенко
В мире
00:50
Есть погибшие: В порту Махачкалы прогремел взрыв
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение