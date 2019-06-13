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В Латвии запретят носить военную форму СССР 

ТК «Звезда» + ещё 7 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Запрет на форму «тоталитарных режимов» касается как формы Красной армии, НКВД и других правоохранительных органов СССР, так и форму нацистской Германии.
Комиссия Сейма Латвии одобрила поправки к законодательству на ношение военной формы времен СССР.
В документе говорится, что запрет распространяется на форму «тоталитарных режимов». Среди них формы Красной армии и нацистской Германии. Кроме того, также запрещается использовать изображение красной звезды в сочетании с серпом и молотом.
Авторы законопроекта из праворадикальной партии «Национальный блок» обосновали свое решение тем, что, по их мнению, советская армия в Латвии была оккупационной.
За ношение формы предусмотрен штраф. Теперь законопроект рассмотрит руководство страны.
Ранее в Латвии же был принят документ, согласно которому статус ветерана Второй мировой получают не только лица, освобождавшие Латвию, но и воевавшие на стороне нацистской Германии.
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Комментарии
Армия , В мире , Прибалтика , Германия , Латвия
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