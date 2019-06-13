В Латвии запретят носить военную форму СССР

Запрет на форму «тоталитарных режимов» касается как формы Красной армии, НКВД и других правоохранительных органов СССР, так и форму нацистской Германии

Комиссия Сейма Латвии одобрила поправки к законодательству на ношение военной формы времен СССР.

В документе говорится, что запрет распространяется на форму «тоталитарных режимов». Среди них формы Красной армии и нацистской Германии. Кроме того, также запрещается использовать изображение красной звезды в сочетании с серпом и молотом.

Авторы законопроекта из праворадикальной партии «Национальный блок» обосновали свое решение тем, что, по их мнению, советская армия в Латвии была оккупационной.

За ношение формы предусмотрен штраф. Теперь законопроект рассмотрит руководство страны.

Ранее в Латвии же был принят документ, согласно которому статус ветерана Второй мировой получают не только лица, освобождавшие Латвию, но и воевавшие на стороне нацистской Германии.