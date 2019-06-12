Stern назвал новую ракету России «оружием конца света»

Гонка вооружений между крупными державами продолжается. Как пишет Der Stern, в настоящее время кажется, что лидирует в этой области Россия благодаря разработке гиперзвуковых ракет.

По словам обозревателя Гернота Крампера, недавно российское Минобороны разместило видео пуска новейшей системы ПРО. Хотя название ракеты не уточняется, речь, скорее всего, идет о ПРС-1М. Главной задачей таких ракет является защита от американских ядерных ракет.

«ПРС-1М — настоящее оружие конца света, которое можно использовать только в войне, которая разрушает мир», — говорится в материале.

Отмечается, что эта ракета «быстрее и смертельное» своих предшественников. Дальность ее полета составляет 350 км, а потенциальные угрозы могут быть перехвачены на высоте до 50 км. Скорость полета может достигать 4 км/с.

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