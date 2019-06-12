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Stern назвал новую ракету России «оружием конца света» 

Газета.Ru 35 минут назад
Фото: Министерство обороны РФ
Гонка вооружений между крупными державами продолжается. Как пишет Der Stern, в настоящее время кажется, что лидирует в этой области Россия благодаря разработке гиперзвуковых ракет.
Эксперт рассказал, какой должна быть новая российская противоракета
По словам обозревателя Гернота Крампера, недавно российское Минобороны разместило видео пуска новейшей системы ПРО. Хотя название ракеты не уточняется, речь, скорее всего, идет о ПРС-1М. Главной задачей таких ракет является защита от американских ядерных ракет.
«ПРС-1М — настоящее оружие конца света, которое можно использовать только в войне, которая разрушает мир», — говорится в материале.
Отмечается, что эта ракета «быстрее и смертельное» своих предшественников. Дальность ее полета составляет 350 км, а потенциальные угрозы могут быть перехвачены на высоте до 50 км. Скорость полета может достигать 4 км/с.
Ранее National Interest оценил усовершенствованный российский бомбардировщик Ту-22М3М.
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Армия , Оружие
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