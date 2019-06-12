В Черниговской области сформируют новый танковый батальон

Как сообщает пресс-служба оперативного командования «Север» в Facebook, 12-й отдельный танковый батальон будет сформирован в поселении Гончаровское Черниговского района, где уже дислоцируется 1-я отдельная гвардейская танковая бригада «Сиверская».

«Новая военная часть не будет входить в состав 1-й отдельной танковой Северской бригады и будет полностью самостоятельным подразделением», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время военное подразделение получает боевую технику, вооружение, материальные запасы. Личный состав будет формироваться исключительно из военнослужащих-контрактников.

Ранее сообщалось, что министерство обороны Литвы передало Украине почти миллион боеприпасов, предназначенных для советского стрелкового оружия.