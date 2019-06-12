МИД РФ опроверг сообщения о присутствии в Венесуэле боевых частей российских ВС

Москва не направляла военных для поддержки президента Николаса Мадуро, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

«Российские служащие, присутствующие в Венесуэле, это служащие в полном смысле слова, потому что они техники. Это не боевые силы и тем более не спецназ, способный к самостоятельным операциям», — пояснил Рябков в интервью The Wall Street Journal.

Ранее западные СМИ сообщали, что Россия якобы вывела значительную часть своих военнослужащих из Венесуэлы в связи с тем, что власти страны не в состоянии оплачивать их работу.