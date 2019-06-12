Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МИД РФ опроверг сообщения о присутствии в Венесуэле боевых частей российских ВС 

Говорит Москва 22 минуты назад
Москва не направляла военных для поддержки президента Николаса Мадуро, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков.
«Российские служащие, присутствующие в Венесуэле, это служащие в полном смысле слова, потому что они техники. Это не боевые силы и тем более не спецназ, способный к самостоятельным операциям», — пояснил Рябков в интервью The Wall Street Journal.
Россия отзывает военных советников из Венесуэлы
Ранее западные СМИ сообщали, что Россия якобы вывела значительную часть своих военнослужащих из Венесуэлы в связи с тем, что власти страны не в состоянии оплачивать их работу.
Говорит Москва: последние новости
На Балтфлоте морской пехотинец утонул вместе с бронетранспортёром во время учений В сети появилось видео опасного сближения боевых кораблей России и США США заявили о неприемлемых рисках из-за покупки Турцией С-400
Армия , Видео , Войска , Латинская Америка , Политика , Венесуэла
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Одесский имам». Додон рассказал о готовящемся покушении19
Раскрыты виновные в телефонном терроризме в РФ266
Сделано намеренно: Новая версия ЧП с Алибасовым42
«Колоссальное ухудшение»: Киев оказался в долгах284
Лидер Rammstein сломал челюсть поклоннику14
Видео
00:42
В Мурманске выпал июньский снег
Общество Погода
02:08
Макаревич открестился от концерта у Кремля
Общество Шоу-бизнес
06:57
Медведев допустил сокращение рабочей недели
Общество Социология
00:30
Бари Алибасов не знает, кто он такой
Шоу-бизнес
01:00
В Норильске спасли увязшего по шею в снегу оленя
Происшествия
00:40
В столицу пришло похолодание
Погода Новости Москвы
00:40
Названы причины задержки изготовления ракет «Ангара»
Оружие Технологии
02:59
Путин ответит на вопросы о Голунове
Политика
11:46
Пока вы спали: Зеленский превращается в подобие Порошенко
В мире
00:50
Есть погибшие: В порту Махачкалы прогремел взрыв
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение