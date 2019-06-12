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В России появятся летчицы-истребители 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Россиянки, которые впервые в истории страны прошли обучение на военных летчиц, смогут служить в любом роде авиации. Об этом сообщил заместитель главнокомандующего Воздушно-космических сил России генерал-лейтенант Андрей Юдин, передает в среду, 12 июня, ТАСС.
По его словам, девушки соответствующей специальности смогут себя проявить в том направлении, к которому имеют больше способностей.
«Будем смотреть — если девушка талантливая, если у нее получится летать на истребителе, то возможность такую рассмотрим», — добавил собеседник агентства.
Юдин подчеркнул, что решение о пригодности летчиков принимается в рамках вступительных экзаменов и в процессе обучения по итогам специальных испытаний, которые, как правило, включают проверку психологических и когнитивных качеств.
Ранее сообщалось, что первые российские военные летчицы смогут претендовать только на службу в транспортной авиации.
После распада СССР в 1991 году военными пилотами в России становились исключительно мужчины. Решение о приеме женщин на летные специальности в Краснодарское военное авиационное училище принял министр обороны Сергей Шойгу в 2017 году. Отмечается, что за два года на курс была зачислена 31 девушка. В текущем году планируется очередной прием девушек-кадетов.
В январе сообщалось, что «Роскосмос» создаст отряд космонавток для полетов на орбиту. Компания будет искать кандидаток среди работниц ракетно-космических предприятий. По данным источника, корпорация не намерена ждать, пока они сами запишутся, и займется поиском участниц отряда в инициативном порядке. Подготовку женщин организуют с учетом будущих лунных миссий.
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Армия , Войска , Сергей Шойгу , Роскосмос
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