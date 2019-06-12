В России появятся летчицы-истребители

Россиянки, которые впервые в истории страны прошли обучение на военных летчиц, смогут служить в любом роде авиации. Об этом сообщил заместитель главнокомандующего Воздушно-космических сил России генерал-лейтенант Андрей Юдин, передает в среду, 12 июня, ТАСС.

По его словам, девушки соответствующей специальности смогут себя проявить в том направлении, к которому имеют больше способностей.

«Будем смотреть — если девушка талантливая, если у нее получится летать на истребителе, то возможность такую рассмотрим», — добавил собеседник агентства.

Юдин подчеркнул, что решение о пригодности летчиков принимается в рамках вступительных экзаменов и в процессе обучения по итогам специальных испытаний, которые, как правило, включают проверку психологических и когнитивных качеств.

Ранее сообщалось, что первые российские военные летчицы смогут претендовать только на службу в транспортной авиации.

После распада СССР в 1991 году военными пилотами в России становились исключительно мужчины. Решение о приеме женщин на летные специальности в Краснодарское военное авиационное училище принял министр обороны Сергей Шойгу в 2017 году. Отмечается, что за два года на курс была зачислена 31 девушка. В текущем году планируется очередной прием девушек-кадетов.