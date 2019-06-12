Американская военная помощь Украине представляет собой опасные планы, которые также не принесут ничего хорошего Европе, заявил профессор МГУ, экс-член Научного совета при Совете безопасности России, политолог Андрей Манойло в интервью RT.
В мае американский сенат предложил увеличить в следующем году военную помощь Украине до 300 миллионов долларов.
"Это очень опасные планы. Опасные, прежде всего, своей системностью и последовательностью. Усиление военного сотрудничества США с Украиной приводит к тому, что из буфера между Россией и западным миром ее превращают в государство-провокатора", — заявил Манойло.
Он также добавил, что Вашингтон рано или поздно организует новую провокацию вроде той, что произошла в конце прошлого года в Керченском проливе.
В ноябре 2018 года три корабля ВМС Украины нарушили госграницу России и на протяжении нескольких часов совершали опасные маневры, не реагируя на законные требования российских властей. Пограничники задержали нарушителей. На борту кораблей были 24 военных, в том числе двое сотрудников СБУ. Суд заключил всех под стражу по обвинению в нарушении границы.