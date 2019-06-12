Российский профессор рассказал об «опасных» планах США

В мае американский сенат предложил увеличить в следующем году военную помощь Украине до 300 миллионов долларов.

"Это очень опасные планы. Опасные, прежде всего, своей системностью и последовательностью. Усиление военного сотрудничества США с Украиной приводит к тому, что из буфера между Россией и западным миром ее превращают в государство-провокатора", — заявил Манойло.

Он также добавил, что Вашингтон рано или поздно организует новую провокацию вроде той, что произошла в конце прошлого года в Керченском проливе.