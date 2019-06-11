Россия выполнит обязательства по С-400 перед Анкарой, заявил Рябков

"Все наши обязательства будут выполнены досконально, в срок, в полном объеме — без каких-то отклонений от имеющихся контрактов и иных документов",

— сказал Рябков, отвечая на вопрос, может ли Москва гарантировать, что в условиях давления на Турцию со стороны США сделка по поставке С-400 будет выполнена.

В понедельник палата представителей единогласно одобрила резолюцию с призывом к Белому дому о применении санкций в отношении Турции, если Анкара получит российские зенитные ракетные комплексы С-400.