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Россия выполнит обязательства по С-400 перед Анкарой, заявил Рябков 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Москва даже в нынешних условиях выполнит все обязательства по зенитно-ракетным комплексам С-400 перед Анкарой в полном объеме и без отклонений, заявил РИА Новости в кулуарах "Примаковских чтений" замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Все наши обязательства будут выполнены досконально, в срок, в полном объеме — без каких-то отклонений от имеющихся контрактов и иных документов",
— сказал Рябков, отвечая на вопрос, может ли Москва гарантировать, что в условиях давления на Турцию со стороны США сделка по поставке С-400 будет выполнена.
В понедельник палата представителей единогласно одобрила резолюцию с призывом к Белому дому о применении санкций в отношении Турции, если Анкара получит российские зенитные ракетные комплексы С-400.
Турция уже заявляла, что не откажется от планов покупать С-400 и что первая партия систем ПВО должна поступить в страну в июле. США заявляют, что системы С-400 несовместимы со стандартами НАТО, грозят санкциями за их возможное приобретение и не раз говорили, что могут задержать или отменить процесс продажи Турции новейших самолетов F-35. Турция является одним из участников международной программы США по созданию F-35. В Турции также не раз заявляли, что С-400 не представляют угрозы для американских F-35.
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Армия , Войска , Оружие , Сергей Рябков , МИД , НАТО , РИА Новости , Анкара , Москва
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