Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Белград захотел военной помощи России и Китая 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
Министр обороны Сербии Александр Вулин заявил, что в Белграде рассчитывают на помощь России и Китая в закупках вооружения для защиты на случай вооруженного конфликта на Балканах.
«Мы — военно-нейтральная страна. Если дойдет до какого-то конфликта, а Балканы, как вы знаете, такое место, где конфликт может возникнуть, нам никто не сможет прийти на помощь. Мы рассчитываем на помощь России. И Китая. И других наших друзей», — сказал Вулин, передает РИА «Новости».
Белград готов сделать все, чтобы не втягивать в возможные конфликты другие стороны, подчеркнул министр.
«Нам необходимо быть сильным. Поэтому тут военно-техническая помощь РФ чрезвычайно важна. Нам необходим мир. Но чтобы был мир, мы должны быть готовы ко всему. Сербы говорят: для того, чтобы был мир, мы сделаем почти все, но для того, чтобы мы были свободными, мы сделаем абсолютно все», — заключил глава ведомства.
Ранее президент Сербии Александр Вучич, говоря о вторжении полиции непризнанного Косово на север края и реакции на это западных стран, заявил, что в стране потеряли доверие к Западу.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Опубликовано видео ликвидации снайпера «Азова» в Донбассе В Конгрессе США захотели выделить Украине 250 млн долларов военной помощи Почему в открытом море сталкиваются корабли?
Комментарии
Армия , В мире , Оружие , Александр Вулин , Александр Вучич , РИА Новости , Китай , Сербия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведев допустил сокращение рабочей недели99
Пассажиров SSJ-100 высадили из неисправности
Представлен доклад о вмешательстве США в дела России97
Путин ответит на вопросы о Голунове4
Москвичей предупредили о резком похолодании28
Видео
00:42
В Мурманске выпал июньский снег
Общество Погода
06:57
Медведев допустил сокращение рабочей недели
Общество Социология
00:30
Бари Алибасов не знает, кто он такой
Шоу-бизнес
00:40
В столицу пришло похолодание
Погода Новости Москвы
00:40
Названы причины задержки изготовления ракет «Ангара»
Оружие Технологии
11:46
Пока вы спали: Зеленский превращается в подобие Порошенко
В мире
00:50
Есть погибшие: В порту Махачкалы прогремел взрыв
Происшествия
01:09
Медведев спустился в Большой адронный коллайдер
Политика
03:47
Путин: мир подошел к опасной черте
Политика
00:38
За секунду до катастрофы: ЧП с вертолетом попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение