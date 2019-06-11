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Минобороны купит сотню «Ночных охотников» 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
До 2027 года Минобороны России приобретет 98 модернизированных ударных вертолетов Ми-28НМ "Ночной охотник".
— В обозримой перспективе военное ведомство планирует провести масштабные закупки различной военной техники. Контракты будут выполняться в рамках действующей госпрограммы вооружений на 2018-2027 годы, — сообщил РИА Новости источник в Минобороны.
Ранее о готовности военных заказать сразу сотню вертолетов Ми-28НМ рассказал заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко. Производство машин уже началось в Ростове-на-Дону. Параллельно строевые вертолеты будут оснащаться новыми противотанковыми ракетами "Хризантема-М" с дальностью поражения до 10 километров и бортовыми комплексами обороны.
Ми-28НМ — всепогодный ударный вертолет нового поколения. Впервые в ВКС России на нем установлен надвтулочный радар кругового обзора, дающий экипажу более оперативную и достоверную информацию о боевой обстановке. Дублированная система управления позволяет пилотировать машину обоим членам экипажа. Модернизации подверглись двигатель, авионика и большинство бортовых систем.
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Комментарии
Армия , Оружие , Алексей Криворучко , Министерство обороны , РИА Новости
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