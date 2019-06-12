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Захваченное у боевиков в Сирии оружие покажут на форуме «Армия-2019» в Екатеринбурге 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Экспозиция образцов стрелкового оружия и снаряжения радикальных исламистов, захваченных во время специальных операций в Сирийской Арабской Республике, будет продемонстрирована в конце июня на военно-техническом форуме "Армия-2019" в Екатеринбурге. Об этом сообщил журналистам заместитель командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) по военно-политической работе полковник Виктор Журавлев.
"Мы планируем разместить экспозицию образцов стрелкового оружия и снаряжения, захваченного в ходе специальных операций в Сирийской Арабской Республике. Важно отметить, что все эти экспонаты были захвачены в реальной боевой обстановке, что дает возможность увидеть, чем пользуются радикальные исламисты в ходе своих действий", — сообщил он.
Полковник уточнил, что в этом году расширена линейка интерактивных элементов форума. Так же, как и год назад, у всех желающих будет возможность пострелять из образцов как современного, так и раритетного стрелкового вооружения. "Новинкой у нас станет возможность проехать на бронетранспортере БТР-82А и на бронемашине "Тигр", в качестве десантника, мы экипируем в снаряжение всех желающих, чтобы люди почувствовали себя бойцами и ощутили все прелести военной службы в боевой обстановке", — рассказал Журавлев.
Заместитель командующего добавил, что еще одним интерактивным элементом станет возможность попробовать себя в роли сапера.
"Облачившись в экипировку инженерно-саперных подразделений, гости форума смогут при помощи миноискателя поискать макеты снарядов", — пояснил Журавлев.
Форум "Армия-2019" пройдет на Свердловском полигоне в Екатеринбурге с 28 по 30 июня. 29 июня будет демонстрироваться основная программа с пролетом авиации. На выставке будет представлено более 70 единиц бронетанковой, автомобильной техники и ракетно-артиллерийского вооружения.
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Армия , Оружие , Екатеринбург , Сирия
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