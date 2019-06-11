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США увеличивают военные поставки Украине 

Вести.Ru 24 минуты назад
Фото: EPA
Американский конгресс намерен выделить 250 миллионов долларов на военную помощь Украине. Такая инициатива предложена в проекте военного бюджета США на следующий финансовый год, который начнётся 1 октября.
Сообщается, что Пентагон будет оказывать украинскому правительству содействие в вопросах, связанных с обеспечением безопасности и разведкой.
В текущем году Вашингтон потратил на вооружение для Киева 200 миллионов. Теперь эту сумму планируют увеличить. Если обе палаты конгресса одобрят проект, его отправят на подпись президенту США, передает телеканал "Россия 24".
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Армия , В мире , Пентагон , Правительство Украины , США
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