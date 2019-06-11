Пентагон увеличит военную помощь Украине

Конгресс США объявил о размере планируемой военной помощи Украине на 2020 год, сообщает ТАСС. Американские политики решили увеличить объём денежных поступлений для обеспечения безопасности государства и развития разведывательной сети.

О том, что размер посильной помощи Украине должен быть увеличен, информацию содержит проект американского военного бюджета на 2020 год. Документ подготовил председатель комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Адам Смит . По его мнению, выделенных в 2019 году 200 миллионов долларов на военные цели, включая возведение оборонительных сооружений, оказалось недостаточно. Поэтому в 2021 году на эти цели решено выделить на 50 миллионов больше — 250 млн долларов.

«В этом разделе $250 млн разрешено использовать для выполнения полномочий, разрешающих министру обороны оказывать правительству Украины содействие в вопросах, связанных с обеспечением безопасности и разведкой», — говорится в положении военного бюджета.

В документе также отмечается, что ещё на год следует продлить запрет на использование бюджетных денег, которые могут быть применены для «осуществления любых видов деятельности, признающих суверенитет России над Крымом».

Примечательно, что новая версия военного бюджета ещё будет обсуждаться членами Конгресса 12 июня. Далее по регламенту документ перейдёт на рассмотрение Палаты представителей, затем в Сенат. В случае если поправки к законопроекту будут приняты обеими палатами Конгресса, документ уйдёт на подпись президенту США.