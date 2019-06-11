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В состав ЧФ принят патрульный корабль «Дмитрий Рогачёв» 

RT на русском + ещё 8 1 час назад
Фото: Пресс-служба ВМФ
В состав Черноморского флота принят патрульный корабль «Дмитрий Рогачёв», сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на отдел информационного обеспечения ЧФ.
«Следующим в 2019 году в состав флота войдут морской тральщик «Иван Антонов» и скоростной транспортно-десантный катер нового проекта. Уверен, что новый корабль в самые кратчайшие сроки приступит к решению поставленных задач в дальней и ближней морских зонах», — заявил командующий флотом вице-адмирал Игорь Осипов.
«Дмитрий Рогачёв» — второй серийный корабль проекта 22160. Он построен на стапелях Зеленодольского завода имени А. М. Горького.
Ранее телеканал «Звезда» сообщал, что фрегат «Адмирал Касатонов» вышел на новый этап заводских испытаний.
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Армия , Оружие , Иван Антонов , Игорь Осипов , ТК "Звезда"
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