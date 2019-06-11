В Зеленодольске спустят на воду малый ракетный корабль «Ингушетия»

Малый ракетный корабль проекта 21631 "Ингушетия", построенный Зеленодольским заводом имени Горького, спустят на воду 11 июня, сообщали ранее на заводе.

"Ингушетия" — уже восьмой в серии кораблей проекта 21631. Эти многоцелевые машины класса река-море строятся Зеленодольским заводом с 2010 года. Они, по словам производителя, оснащены самыми современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения.

Семь ранее построенных кораблей ("Град Свияжск", "Углич", "Великий Устюг", "Зеленый Дол", "Серпухов", "Вышний Волочек" и "Орехово-Зуево") уже несут службу в составе ВМФ России. Еще два ("Грайворон" и "Град") строятся на стапелях завода.

Как сообщил РИА Новости глава республики Ингушетия Юнус-бек Евкуров, спуск на воду нового корабля — исторический момент для "региона и всего ингушского народа". По его словам, это большая честь, что "корабль, который будет выполнять боевые задачи в интересах безопасности нашей великой страны", назван именем республики. Евкуров также поблагодарил министра обороны РФ и руководство ВМФ за поддержку инициативы назвать корабль в честь кавказской республики.

"Спуск на воду МРК "Ингушетия" — это закрепление славных боевых традиций нашего народа. В истории республики немало героев, чьи подвиги стали примером отваги и мужества. Для республики это не только большая честь, но и определенная ответственность. Мы достойно будем нести шефство над ракетным кораблем", — добавил Евкуров.

По его словам, в Ингушетии многие молодые люди хотят учиться в военно-морском училище, чтобы "бороться за честь служить на этом корабле". Евкуров также добавил, что в регионе объявлен добровольный набор призывников, желающих служить на новом ракетном корабле.

*Террористическая организация, запрещенная в России.