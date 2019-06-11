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У западной границы России добавят танков 

Российская Газета + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Новый танковый полк будет развернут в Смоленской области на базе отдельного танкового батальона.
— Полк будет сформирован в составе 20-й общевойсковой армии Западного военного округа и усилит боевые возможности мотострелковой дивизии, — пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ЗВО.
Новую воинскую часть вооружат современными образцами боевой техники: танками Т-72БА, боевыми машинами пехоты БМП-2, инженерной техникой, комплексами ПВО, разведки, ремонтно-эвакуационной и медицинской техникой.
20-я общевойсковая армия — самое крупное объединение войск в составе Вооруженных сил РФ. Развернута на западных границах России в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Смоленской областях. Еще один танковый полк был развернут в 2016 году в Белгородской области.
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Армия , Войска , Оружие , Интерфакс , Смоленская Область
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