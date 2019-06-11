У западной границы России добавят танков

Новый танковый полк будет развернут в Смоленской области на базе отдельного танкового батальона.

— Полк будет сформирован в составе 20-й общевойсковой армии Западного военного округа и усилит боевые возможности мотострелковой дивизии, — пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ЗВО.

Новую воинскую часть вооружат современными образцами боевой техники: танками Т-72БА, боевыми машинами пехоты БМП-2, инженерной техникой, комплексами ПВО, разведки, ремонтно-эвакуационной и медицинской техникой.

20-я общевойсковая армия — самое крупное объединение войск в составе Вооруженных сил РФ. Развернута на западных границах России в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Смоленской областях. Еще один танковый полк был развернут в 2016 году в Белгородской области.