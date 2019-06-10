Телеканал «Звезда» опубликовал видеоролик, демонстрирующий выполнение фигур высшего пилотажа двухместным многоцелевым истребителем поколения 4+ Су-30МКК ВКС России.
Двухместный многоцелевой истребитель поколения 4+ Су-30 предназначен для уничтожения воздушных целей днём и ночью, в простых и сложных метеорологических условиях, а также на фоне земли при применении активных и пассивных помех, контроля воздушного пространства, блокирования аэродромов противника на большой глубине и действий по наземным и морским объектам.
Также Су-30 возможно использовать для управления групповыми боевыми действиями при завоевании господства в воздухе, уничтожения десантов противника в воздухе, а также для ведения воздушной разведки и уничтожения наземных целей в любых метеорологических условиях. Эффектный видеоролик демонстрирует испытания истребителя Су-30МКК под управлением лётчика-испытателя Сергея Китаева в небе над Комсомольском-на-Амуре.