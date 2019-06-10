Су-30МКК показал высший пилотаж: видео

Телеканал «Звезда» опубликовал видеоролик , демонстрирующий выполнение фигур высшего пилотажа двухместным многоцелевым истребителем поколения 4+ Су-30МКК ВКС России

Двухместный многоцелевой истребитель поколения 4+ Су-30 предназначен для уничтожения воздушных целей днём и ночью, в простых и сложных метеорологических условиях, а также на фоне земли при применении активных и пассивных помех, контроля воздушного пространства, блокирования аэродромов противника на большой глубине и действий по наземным и морским объектам.