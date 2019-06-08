Сирия 2.0: обстановка в Идлибе накалилась до предела

Обстановка в зоне деэскалации Идлиб имеет стойко выраженную тенденцию к дальнейшему обострению. Только за май зафиксировано 338 нарушений режима прекращения огня. В результате обстрелов со стороны террористических формирований погибло 39 и ранено 124 сирийских военнослужащих. Стабилизации в Идлибе в обозримый срок не прогнозируется. В субботу появилось видео мощного удара российской авиации по позициям боевиков в районе, севернее Хамы.

За май зафиксировано семь обстрелов авиабазы Хмеймим с помощью реактивных систем залпового огня (РСЗО), которые находятся на оснащении террористических формирований группировки «Тахрир-Аш-Шам» (организация запрещена в России ). Специалисты оценивают эти обстрелы как «чувствительные». До авиабазы не долетело ни одно средство поражения. Остальные упали на подходах к Хмеймиму, среди мирного сирийского населения окрестных населенных пунктов отмечаются жертвы. Огневые позиции РСЗО террористических формирований располагались в южных районах Идлиба.

Не прекращаются и атаки беспилотных летательных аппаратов (БЛА) на авиабазу Хмеймим и Тартус. За май зафиксировано 13 подобных нападений. Опять-таки, специалистами подобные удары оцениваются как очень чувствительные.

При отражении налетов БЛА и обстрелов российских баз РСЗО хорошо зарекомендовал себя доработанный «Панцирь», он же «Панцирь-С2». Как и всегда, вне конкуренции оказался ЗРК «Тор».

Обстановка с обстрелами российских баз накалилась настолько, что сирийские вооруженные силы при поддержке авиации Воздушно-космических сил России с боями заняли район, где располагались позиции РСЗО, заставив формирования террористов с большими потерями отступить. Обычно боевики вели огонь из БМ-21 «Град». С боеприпасами и запасными частями, поступающими из некоторых стран Восточной Европы через Турцию , никаких проблем у формирований «Тахрир-Аш-Шам» не было.

С Турцией, которая отвечает за обстановку в зоне деэскалации Идлиб, российская сторона непрерывно находится на связи. Турки требуют убрать из отвоеванных правительственными войсками районов Идлиба сирийские подразделения и части. Однако руководители российской группировки на это пойти не могут, ибо в противном случае безопасность российских баз вновь окажется под угрозой.

За май месяц зафиксировано 24 атаки подразделений и частей «Тахрир-Аш-Шам» на позиции правительственных войск Сирийской Арабской Республики. В некоторых из них принимали участие по 800-900 боевиков и до 10 боевых бронированных машин, из них 5-6 танков.

Только в ночь на 7 июня передовые позиции ВС САР были атакованы на двух направлениях, причем в боевых действиях принимали участие до 800 бойцов «Тахрир-Аш-Шам» на каждом направлении.

Применялись практически все виды стрелкового оружия, гранатометы, артиллерия, бронетехника и, как обычно в подобных случаях, «шахид-мобили».

То есть обстановка в Идлибе имеет стойко выраженную тенденцию к дальнейшему обострению. Средствами разведки российской группировки отмечается скопление довольно серьезных сил «Тахрир-Аш-Шам» в направлениях второй столицы Сирии Алеппо и Хамы. В субботу появилось видео удара российской авиации по позициям боевиков в районе деревни Закят, которая расположена севернее Хамы.

Сегодня практически всю территорию зоны деэскалации Идлиб занимают вооруженные группировки организации «Тахрир-Аш-Шам». По сути, это слегка перекрасившаяся «Аль-Каида» (организация запрещена в России) (организация запрещена в России). Оружие, боеприпасы, другие материальные средства боевики без проблем получают из Турции.

Нет спокойствия и в воздушной сфере. 4 июня 2019 года разведывательная группа авиации США в составе стратегического разведчика U-2S, самолета радиоэлектронной разведки RC-135 и патрульного противолодочного самолета Р-8А проводила разведывательную операцию вблизи авиабазы Хмеймим и пункта базирования ВМФ России Тартус. Следует напомнить, что еще в 2015 году военные ведомства США и России подписали Меморандум о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операции в Сирийской Арабской Республике.

В соответствии с дополнительным протоколом к этому документу, авиация США не должна приближаться к российской авиабазе Хмеймим ближе, чем на 60 км, а к пункту базирования российских военно-морских сил Тартус — ближе, чем на 50 км.

До 4 июня 2019 года эти соглашения ни разу не нарушались.

Очевидно, что зная о дислокации на территории Сирии российских зенитных ракетных систем С-400, под прицелом которых находились американские самолеты, США осознанно пошли на нагнетание обстановки вокруг наших военных объектов.

Возникает вопрос, для чего это делается. Вполне вероятно, что целью разведывательного полета являлось вскрытие российской и сирийской систем ПВО. Об этом свидетельствуют действия американцев в то время, когда «Посейдон» приблизился к пункту базирования ВМФ России Тартус и авиабазе Хмеймим на 36 и 50 км соответственно. Два других американских самолета фиксировали режимы работы российских радиолокационных средств и время реакции дежурных по ПВО сил.

Данная разведоперация может быть связана с подготовкой США к нанесению ударов крылатыми ракетами по объектам государственной инфраструктуры Сирийской Арабской Республики.

Не исключено, что поводом для них послужит инсценировка террористами группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» в провинции Идлиб применения сирийскими правительственными войсками отравляющих веществ, о чем не раз уже заявляло Минобороны России . Подчас складывается впечатление, что ничего нового американцы придумать уже не в состоянии, и действуют по уже ранее отработанному «газовому шаблону». Сирийцы же опасаются использовать хлор даже в минимально необходимых дозах в составах, предназначенных для стирки белья, чтобы не дать США ни малейшего повода.

Кроме того, массированный удар крылатыми ракетами морского базирования со стороны Пентагона может быть нанесен в случае резкого изменения обстановки в Идлибе в пользу сирийских правительственных войск.

В таком случае информация, полученная американскими разведывательными самолетами, будет использоваться для того, чтобы определить оптимальные маршруты и профили полета крылатых ракет в обход средств ПВО российской группировки войск в Сирии.

Но есть и другая версия подобных разведывательных полетов. Некоторые специалисты полагают, что таким образом разведывательная группа авиации США в составе стратегического разведчика U-2S, самолета радиоэлектронной разведки RC-135 и патрульного противолодочного самолета Р-8А собирала разведывательную операцию для Армии обороны Израиля , чтобы облегчить ВВС этого государства нанесение более результативных ударов по иранским объектам на территории Сирии.

Неспокойно и на восточном берегу Евфрата. Среди местных племен фиксируется активное движение, направленное против американского военного присутствия в этом регионе. Не реже раза в неделю возле баз США возникают протестные демонстрации, в которых принимает участие по 200-300 человек.

Складывается напряженная обстановка и в Сирийской пустыне, где совместно действуют бандгруппы бывших игиловцев и боевиков из поддерживаемых США формирований. Они пытаются нападать на позиции и колонны правительственных войск, стремятся совершать диверсии против объектов промышленной инфраструктуры, обирают местное бедуинское население.

Тыловой базой этих диверсантов и налетчиков является оккупированная американцами зона Эт-Танф.

Кроме того, под покровительством сил специального назначения США отряды бывших игиловцев из Ирака и Сирии концентрируются в настоящее время в районе сирийско-иракской границы с целью дестабилизации обстановки в районе города Абукемаль в провинции Дейр-Эз-Зор.

Очевидно, что Соединенные Штаты не оставили своих планов по отрыву от Сирии нефтеносных восточных районов. С этой целью США продолжают свою деятельность по созданию так называемой «автономной администрации Восточной Сирии». Необходимо понимать, что появление подобных квазигосударственных образований ничего, кроме нового кровопролития, в регион не принесет.

3 июня в Омане состоялась встреча представителей США и России по вопросу обстановки в лагерях беженцев Эк-Рукбан и Эль-Холь. Результат этой встречи специалистами характеризуется как нулевой. Ни к каким договоренностям прийти в ходе переговоров и консультаций так и не удалось.

К примеру, в лагере Эль-Холь насчитывается 73782 человека, в том числе 21331 семья. 91% — это женщины и дети. 65% — дети младше 12 лет.

Ни одна из проблем беженцев до сих пор не решена. Большинство из них не имеет нормального жилья, люди скученно ютятся в самодельных палатках. Вывоз бытовых отходов все еще не организован. Такие условия проживания с учетом наступления жары, сохраняющейся нехватки продовольствия и качественной питьевой воды, ведут к вспышкам инфекционных заболеваний.

В качестве выводов можно сказать следующее. Россия абсолютно не заинтересована в обострении военной напряженности в зоне деэскалации Идлиб. Остается только надеяться, что ситуацию в Идлибской зоне деэскалации впредь удастся удержать под контролем и обеспечить выполнение прошлогодних российско-турецких соглашений о формировании демилитаризованной зоны.