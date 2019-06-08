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В Литве начались учения НАТО 

ТАСС 1 час назад
Фото: Reuters
Крупномасштабные маневры Gelezinis Vilkas 2019 с участием около 4 тыс. военнослужащих из 10 стран и более 1 тыс. единиц техники начались в субботу в Литве. Об этом сообщило командование Литовской армии.
"Целью учений, в которых задействованы подразделения Вооруженных сил Литвы, а также личный состав и техника союзников по НАТО, является интеграция всех этих сил и средств в единую боевую систему, способную эффективно планировать и выполнять боевые задачи", — отметил пресс-офицер мотопехотной бригады Gelezinis Vilkas Комантас Павилёнис.
В крупнейших для Литвы в текущем году маневрах, кроме литовских военных, принимают участие военнослужащие Бельгии, Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Польши, США, Чехии и Эстонии. Часть из них входит в состав расквартированного в Литве сводного батальона НАТО передового базирования.
По словам Павилёниса, учения пройдут на полигоне литовской армии в районе города Пабраде (восточная часть Литвы у границы с Белоруссией) и на полигоне Гайжюнай (центр страны). "Военная техника с мест постоянной дислокации в район учений проследует гражданскими автострадами в сопровождении военной полиции", — сказал пресс-офицер. Часть эпизодов маневров пройдет по согласованию с местными властями на прилегающих к полигонам гражданских территориях. Учения продлятся две недели.
Литва предварительно направила приглашения наблюдать за учениями Белоруссии, России, Финляндии и Швеции.
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Армия , Войска
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