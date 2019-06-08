Видео авиаудара РФ по боевикам в Сирии попало в Сеть

Воздушно-космические силы РФ нанесли массированный удар по сирийской провинции Хама. Российские военные атаковали боевиков с воздуха.

По данным агентства Step News, это произошло в районе населённого пункта Закат.

На кадрах видно, как в воздух поднимается огромный столб дыма.

Ранее News.ru писал, что армия Сирии обнаружила очередной тайник с оружием, принадлежавшим боевикам. Арсенал террористы бросили перед отступлением в районе северного Хомса, неподалёку от Тальбиссы и Ар-Растана. Военные изъяли ракеты, броню и большое количество ящиков с гранатами.