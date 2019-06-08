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Видео авиаудара РФ по боевикам в Сирии попало в Сеть 

News.ru 1 час назад
Фото: Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press/ News.ru
Воздушно-космические силы РФ нанесли массированный удар по сирийской провинции Хама. Российские военные атаковали боевиков с воздуха.
По данным агентства Step News, это произошло в районе населённого пункта Закат.
На кадрах видно, как в воздух поднимается огромный столб дыма.
Ранее News.ru писал, что армия Сирии обнаружила очередной тайник с оружием, принадлежавшим боевикам. Арсенал террористы бросили перед отступлением в районе северного Хомса, неподалёку от Тальбиссы и Ар-Растана. Военные изъяли ракеты, броню и большое количество ящиков с гранатами.
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Армия , Войска , Конфликты , Оружие , Сирия
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