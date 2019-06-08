Воздушно-космические силы РФ нанесли массированный удар по сирийской провинции Хама. Российские военные атаковали боевиков с воздуха.
По данным агентства Step News, это произошло в районе населённого пункта Закат.
На кадрах видно, как в воздух поднимается огромный столб дыма.
#شاهد غارات روسية تهزّ قرية الزكاة شمالي #حماةhttps://t.co/TgiKq5AkX1 pic.twitter.com/54tVU7c6eD— Step News Agency (@Step_Agency) June 8, 2019
Ранее News.ru писал, что армия Сирии обнаружила очередной тайник с оружием, принадлежавшим боевикам. Арсенал террористы бросили перед отступлением в районе северного Хомса, неподалёку от Тальбиссы и Ар-Растана. Военные изъяли ракеты, броню и большое количество ящиков с гранатами.