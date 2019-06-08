Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Удар российской авиации по боевикам в Сирии сняли на видео 

Lenta.ru 39 минут назад
Военно-космические силы России нанесли массированный удар по сирийской провинции Хама. Видеозапись обстрела опубликовало агентство Step News.
Сообщается, что российская авиация нанесла удар по боевикам в районе населенного пункта Закат.
Ранее, 7 июня, сообщалось, что российским военнослужащим пришлось отступить с военной базы в Таль-Сальбе на севере провинции Хама после того, как боевики группировки «Хайат Тахрир-аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры») нанесли по их позициям несколько артиллерийских ударов.
Джихадисты атаковали россиян после того, как продвинулись в контрнаступлении на сирийские правительственные войска. В ответ на их действия российская авиация нанесла массированный удар.
Последние новости
Сын Алибасова рассказал о состоянии отца Журналисту «Медузы» Голунову предъявили обвинение Под Екатеринбургом вспыхнул пожар в исправительной колонии
Армия , Видео , Джебхат ан-Нусра , Сирия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стали известны подробности убийства мастера спорта в Москве111
Слушания в Гааге: Москва осадила Киев148
«Ходят слухи»: Собчак оконфузилась на премии МУЗ-ТВ12
Делегация из ЕС не сдержала эмоций от Крымского моста376
Делом Голунова заинтересовались в Кремле19
Видео
13:40
В МИД возникли проблемы со связью
Политика
01:18
Массированный удар ВКС в Сирии сняли на видео
Армия
01:03
Стали известны подробности убийства мастера спорта в Москве
Происшествия
02:08
Делом Голунова заинтересовались в Кремле
Общество
00:39
«Ходят слухи»: Собчак оконфузилась на премии МУЗ-ТВ
Шоу-бизнес
02:08
Задержание Голунова: Симоньян вынесла свой вердикт
Общество
06:26
Слушания в Гааге: Москва осадила Киев
Политика Конфликты
01:09
Инцидент с МиГ-29К заблокировал индийский аэропорт
Происшествия Армия
02:07
Свадьба на борту: литовский катер нарушил границу РФ
Прибалтика Происшествия
02:15
Крым выдвинул условие Совету Европу
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение