Источник: патрульный корабль «Дмитрий Рогачев» войдет в состав ВМФ 10 июня

Корабли проекта 22160 предназначены для защиты и охраны морской экономической зоны. Патрульные корабли также способны решать задачи эскортной и антипиратской деятельности, выполнять поисково-спасательные функции.

ТАСС: последние новости

В ДНР заявили о попытке прорыва украинского батальона "Азов" на горловском направлении

Зеленский: Киев выступает за прекращение огня, но ВСУ будут жестко отвечать на обстрелы

В Литве проходят учения НАТО с участием около 4 тыс. военнослужащих из 10 стран