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Источник: патрульный корабль «Дмитрий Рогачев» войдет в состав ВМФ 10 июня 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Патрульный корабль проекта 22160 "Дмитрий Рогачев" будет введен в состав Военно-морского флота России 10 июня. Об этом ТАСС сообщил в субботу источник в кораблестроительной отрасли.
"Торжественная церемония подъема Андреевского флага на патрульном корабле проекта 22160 "Дмитрий Рогачев" и его приема в состав Черноморского флота состоится 10 июня", — отметил собеседник агентства.
Ранее главнокомандующий Военно-морским флотом РФ адмирал Николай Евменов на расширенном военном совете ВМФ России сообщил, что "Дмитрий Рогачев" войдет в состав Военно-морского флота России в июне.
Корабль построен на Зеленодольском судостроительном заводе (Татарстан). "Дмитрий Рогачев" является первым серийным кораблем проекта 22160, разработанного ОАО "Северное проектно-конструкторское бюро".
Корабли проекта 22160 предназначены для защиты и охраны морской экономической зоны. Патрульные корабли также способны решать задачи эскортной и антипиратской деятельности, выполнять поисково-спасательные функции.
Автономность кораблей этого проекта составляет 60 суток. Они способны развивать скорость в 30 узлов, дальность плавания — 6 тыс. морских миль. Головной корабль проекта 22160 "Василий Быков" несет службу в составе Черноморского флота. Он был заложен в конце февраля 2014 года, второй представитель типа и первый корабль серии "Дмитрий Рогачев" — летом того же года. До 2020 года Зеленодольский завод планирует передать ВМФ России шесть кораблей проекта 22160.
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Комментарии
Армия , Оружие , Василий Быков , Николай Евменов
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