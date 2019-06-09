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В ДНР опасаются, что ситуация в Донбассе может выйти из-под контроля 

РИА Новости + ещё 13 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявило о серьезном обострении на линии соприкосновения, а также о том, что ситуация может выйти из-под контроля.
Ранее в ведомстве заявили, что за минувшие сутки украинские силовики выпустили 188 мин и снарядов по территории ДНР. В результате утренних обстрелов республики ранение получил мирный житель города Горловка.
"За последние двое суток мы фиксируем серьезное обострение ситуации на линии соприкосновения. Количество боеприпасов, выпущенных по территории ДНР из запрещенных минскими соглашениями видов вооружения, превышает 200 единиц. В случае, если командование ООС не прекратит отдавать приказы на обстрелы республики, ситуация на линии соприкосновения может выйти из-под контроля. Новый виток эскалации неизбежно приведет к еще большим жертвам", — сказал журналистам руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов.
Он добавил, что с момента вступления в должность нового президента Украины Владимира Зеленского, который во время инаугурации обещал прекратить огонь в Донбассе, в результате обстрелов со стороны украинских силовиков ранения получили десять мирных жителей.
"Призываем европейских гарантов минских соглашений и международные организации оказать влияние на новое руководство Украины с целью недопущения трагических последствий", — сказал Якубов.
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Комментарии3
Армия , Войска , Конфликты , Украина , Владимир Зеленский , Горловка
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