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Россия проследит за учениями НАТО 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости
Российские корабли проследят за учениями НАТО BALTOPS-2019, которые начнутся 9 июня в Балтийском море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военно-дипломатический источник.
По словам собеседника агентства, за маневрами будут наблюдать ракетные корветы «Стойкий» и «Бойкий», а также малый ракетный корабль «Ливень». Помимо этого к работе привлекут силы разведки.
Учения BALTOPS-2019 пройдут с 9 по 21 июня в акватории Балтийского моря. В них примут участие 18 стран-членов НАТО. В маневрах будут задействованы более 40 военных кораблей, 12 тысяч военнослужащих и 40 летательных аппаратов. Также в учениях примут участие силы 2-го оперативного флота ВМС США, воссозданного в 2018 году.
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