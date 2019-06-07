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Населенный пункт в Донбассе обесточен после обстрела ВСУ, заявили в ДНР 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Населенный пункт Васильевка в пригороде Ясиноватой (подконтрольна самопровозглашенной Донецкой народной республике) обесточен из-за обстрела со стороны украинских силовиков, заявил журналистам представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Сегодня в 18.10 вооруженные формирования Украины подвергли обстрелу Васильевку. По уточненным данным, огонь велся с применением минометов калибром 120 миллиметров и противотанковых управляемых ракет. В результате обстрела была повреждена ЛЭП, Васильевка осталась без электроснабжения", — сказал представитель ведомства.
"По предварительным данным, жертв среди гражданского населения не зафиксировано", — добавил он.
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Армия , Войска , Конфликты , Васильевка
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