«Надеемся получить кое‐что»: Пашинян рассказал о поставках оружия из России

По его словам, между Россией и Арменией налажено сотрудничество в военно-технической сфере. Договоренности между странами развиваются, по его словам, планомерно.

Отвечая на вопрос о том, обсуждался ли вопрос о поставках Еревану новых комплексов «Искандер», Пашинян ответил, что такого вооружения у Армении достаточно.

«У нас достаточно «Искандеров». Но мы надеемся получить кое-что еще. Немаленькое», — процитировал «Царьград» слова главы Армении.

Новые ракетные комплексы «Искандер-М» предназначены для поражения как наземных целей, так и неподвижных морских целей. Изначально комплекс задумывался для поражения наземных целей. Однако предусмотренная разработчиками возможность модернизировать комплексы позволила расширить его возможности. Теперь на него можно устанавливать противокорабельные ракеты «Калибр», напомнило РИА ФАН.