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Европе пригрозили лишением российских ракет из-за США 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Запрет США на использование российских космических услуг может распространиться на Европу, заявил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, появление такого ограничения возможно, если европейские производители спутников используют американские комплектующие.
«Под этим предлогом американские власти могут требовать даже не только у американских производителей спутников, но и у европейских или иных производителей спутников, где есть американские какие-то детали, агрегаты, комплектующие, чтобы эти спутники ни в коем случае не выводились российскими средствами выведения», — сказал топ-менеджер.
Рогозин добавил, что это «крайне неприятно» для всего мира пусковых услуг, а не только для России, поскольку нарушает сложившийся баланс. Он заверил, что в «Роскосмосе» проанализируют ситуацию и подберут «умный ответ».
Ограничения на использование с 2023 года российских космических услуг появились в мае в дополнении к Федеральному закону о закупках Министерства обороны США. В обновленном документе речь идет, в частности, о запрете использования российских ракет и компонентов для создания и выведения американских военных спутников.
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Комментарии21
Армия , Оружие , США , Дмитрий Рогозин , Пентагон , Роскосмос
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