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Названа дата начала поставки С-400 Турции 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава Ростеха Сергей Чемезов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что поставки зенитных ракетных систем С-400 Турции начнутся через два месяца.
«Все в порядке, я думаю, месяца через два мы начнем поставки. Уже авансовые платежи сделаны, оформлен кредит. Кредитные деньги потрачены, техника произведена. Плюс мы уже обучение завершили», — сказал Чемезов в интервью телеканалу НТВ в ходе ПМЭФ-2019, передает РИА «Новости».
Напомним, 21 мая, США выдвинули Турции ультиматум, потребовав в течение двух недель отказаться от приобретения С-400.
Москва назвала такие требования США к Турции «непозволительными». Позже Эрдоган заявил, что Анкара не собирается отказываться от приобретения российских зенитных ракетных систем. Тогда США решили наказать Турцию.
Газета ВЗГЛЯД писала, что в войне с С-400 США несут огромные потери.
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Армия , Войска , Оружие , Сергей Чемезов , Ростех , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд" , НТВ , Турция
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