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Боевики ИГ захватили ПЗРК 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: ТАСС
Во время нападения на один из блокопостов египетских силовиков на севере Синайского полуострова джихадисты запрещенной в России группировки «Исламское государство» (запрещена в России) захватили переносный зенитно-ракетный комплекс (ПЗРК) «Стрела-2».
По данным Telegram-канал Directorate4, который опубликовал фотографии оружия, захваченный ПЗРК, вероятнее всего, является работоспособным, поэтому создает угрозу как для авиации Египта, так и для гражданских судов, совершающих рейсы на курорты страны.
Отмечается, что «Стрела-2» в зависимости от модификации может поражать цели на высотах до 2,3 тыс. метров и дальности до 4,2 тыс. метров.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, кто вооружил наступающих в Сирии боевиков.
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Армия , Войска , Конфликты , Исламское государство , Деловая газета "Взгляд"
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