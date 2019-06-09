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Соловьева удивила реакция российских моряков на маневр крейсера США 

РИА Новости + ещё 64 23 минуты назад
Фото: РИА Новости
Журналист Владимир Соловьев прокомментировал поведение российских моряков во время опасного сближения с американским ракетным крейсером USS Chancellorsville.
Телеведущий разместил видео инцидента в Instagram. Он попросил подписчиков обратить внимание на то, что на вертолетной площадке "безмятежно загорает" один из членов команды корабля "Адмирал Виноградов".
"Вот это выдержка!" — написал он.
Опасное сближение
В пятницу в Восточно-Китайском море американский крейсер Chancellorsville неожиданно пересек курс большому противолодочному кораблю "Адмирал Виноградов". Российский экипаж вынужденно совершил экстренное маневрирование, чтобы избежать столкновения.
В Тихоокеанском флоте заявили протест американскому командованию и указали на недопустимость подобных действий. В свою очередь, ВМС США назвали действия "Адмирала Виноградова" небезопасными и непрофессиональными. По словам представителя Седьмого флота США Клэйтона Досса, российский корабль приблизился на расстояние примерно 30 метров к американскому крейсеру. Позже исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан сообщил, что российские и американские военные обсудят инцидент.
Реакция западных соцсетей
Пользователи Сети обратили внимание на "расслабленный" вид российских моряков на видеозаписи с инцидентом, отметив, что американцы слишком себя накручивают.
"В то время как на военном корабле США, по-видимому, царит абсолютная паника, российские моряки загорают на вертолетной палубе своего эсминца", — написал @patricksavalle.
"Российские моряки просто расслабляются", — выразил мнение @Senjo41A.
"Суматоха у американцев и загорающие на палубе русские. Классные ребята!" — отметил @flseniel.
"Российские моряки, похоже, хорошо проводят время на борту", — указал @HoansSolo.
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Комментарии291
Армия , Войска , Патрик Шанахан , Владимир Соловьев , США
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