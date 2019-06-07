СМИ: США отказались обучать турецких пилотов для полетов на F-35

В настоящее время на военной базе в штате Аризона проходят подготовку четыре турецких пилота, еще двое выступают в качестве инструкторов.

Пентагон принял решение прекратить подготовку турецких пилотов для обучения на американских истребителя F-35.

За океаном не скрывают, что основная причина такого недружественного по отношению к партнеру по НАТО шага, стремление официальной Анкары закупить в России комплексы ЗРК С-400, сообщает Reuters.

Вашингтон считает, что появление у Турции современных оборонительных систем российского производства представляет угрозу для истребителей США нового поколения, которые Турция также планирует приобрести.

Официальные лица в Вашингтоне недвусмысленно дали понять