Крейсер «Москва» вышел в море

6 июня флагман Черноморского флота крейсер «Москва», над которым взяла шефство редакция «ВМ», впервые за три года вышел в море.

Нашу газету и экипаж флагмана Черноморского флота связывает давняя дружба. «ВМ» регулярно рассказывает о жизни крейсера и матросах, которые с честью несут службу на морских рубежах.

Крейсер «Москва» на данный момент — единственный корабль 1-го ранга в составе Черноморского флота России.

Он был введен в эксплуатацию в 1982 году. В 1990-е крейсер был на грани забвения, «горячие головы» хотели пустить его на металлолом.

Флагман до сих пор в строю, в том числе благодаря помощи правительства Москвы . Руководство города и сейчас оказывает поддержку подшефному судну.

На все работы по подготовке крейсера «Москва» к плаванию у экипажа и специалистов отечественных предприятий ушло более трех лет. Результат налицо: корабль вновь демонстрирует свою мощь в водах Черного моря.

Журналисты «ВМ» наблюдали за подготовкой к началу движения судна, церемонией возложения венков погибшим героям флота и посвящением в надводники. И пообщались с москвичами, которые служат на крейсере.