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Крейсер «Москва» вышел в море 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
6 июня флагман Черноморского флота крейсер «Москва», над которым взяла шефство редакция «ВМ», впервые за три года вышел в море.
Нашу газету и экипаж флагмана Черноморского флота связывает давняя дружба. «ВМ» регулярно рассказывает о жизни крейсера и матросах, которые с честью несут службу на морских рубежах.
Крейсер «Москва» на данный момент — единственный корабль 1-го ранга в составе Черноморского флота России.
Он был введен в эксплуатацию в 1982 году. В 1990-е крейсер был на грани забвения, «горячие головы» хотели пустить его на металлолом.
Флагман до сих пор в строю, в том числе благодаря помощи правительства Москвы. Руководство города и сейчас оказывает поддержку подшефному судну.
На все работы по подготовке крейсера «Москва» к плаванию у экипажа и специалистов отечественных предприятий ушло более трех лет. Результат налицо: корабль вновь демонстрирует свою мощь в водах Черного моря.
Журналисты «ВМ» наблюдали за подготовкой к началу движения судна, церемонией возложения венков погибшим героям флота и посвящением в надводники. И пообщались с москвичами, которые служат на крейсере.
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Армия , Правительство Москвы
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